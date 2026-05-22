Μία έντονη στιγμή είχαν ο Μπραντ Πιτ και ο Κουέντιν Ταραντίνο στα γυρίσματα της ταινίας «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», με τον Μπρους Ντερν, που συμμετείχε στο φιλμ, να αποκαλύπτει τις ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ηθοποιού, ήταν τέτοια η ένταση ανάμεσα στους δύο άντρες που ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έφτασε στο σημείο να απειλήσει τον σταρ του Χόλιγουντ ότι «θα τελειώσει σε αυτή τη δουλειά».

Ο 89χρονος ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE στο Φεστιβάλ Καννών, όπου παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Μάικ Μέντεζ, Dernsie, που πήρε τον τίτλο του από μια χαρακτηριστική αυτοσχέδια ατάκα ή στιγμή που ο Ντερν προσθέτει στις ερμηνείες του.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα γυρίσματα της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο «Καποτε στο… Χόλιγουντ» το 2019, στην οποία υποδύεται έναν τυφλό, ηλικιωμένο ιδιοκτήτη ράντσου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον ηθοποιό Ρικ Ντάλτον, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος γνώρισε επιτυχία στα γουέστερν, αλλά δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο Χόλιγουντ και, ως αποτέλεσμα, περνά τον περισσότερο χρόνο του με τον κασκαντέρ του, Κλιφ Μπουθ, τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ.

Στη σκηνή με τον Ντερν, ο Κλιφ περνά από το ράντσο για να δει τον Τζορτζ, ο οποίος μετά βίας τον αναγνωρίζει. «Όταν ο Μπραντ Πιτ με ξυπνά στο ”Καποτε στο Χόλιγουντ”, είμαι στο κρεβάτι, σηκώνομαι και είμαι λίγο ζαλισμένος και απλώς λέω: “Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος τι συμβαίνει”», περιέγραψε ο Ντερν για την αυτοσχέδια στιγμή. «Τον κοιτάζω. [Ο Πιτ] σταμάτησε την κάμερα. Σταμάτησε την κάμερα. Το βλέμμα στο πρόσωπο του Κουέντιν — εννοώ, ήταν απίστευτα σοβαρός — και είπε: “Μπραντ, τι έκανες μόλις τώρα;”».

Ο Ντερν συνέχισε περιγράφοντας: «Εκείνος είπε: “Λοιπόν, σταμάτησα την κάμερα”. Και του είπε: “Ποτέ ξανά στη ζωή σου δεν θα σταματήσεις κάμερα, αλλιώς θα τελειώσεις σε αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι δικό μου πεδίο. Μη σταματάς τη συμπεριφορά”. Έτσι, συνεχίσαμε και γυρίσαμε τη σκηνή, και το μόνο που είπε ο Μπραντ σε εκείνον ήταν: “Ε, αυτό που είπε δεν ήταν στο σενάριο”».

Ο Ντερν θυμήθηκε ότι οι δυο τους συνέχισαν το γύρισμα και εκείνος αυτοσχεδίασε μια νέα ατάκα: «Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά σήμερα με άγγιξες. Ήρθες να με επισκεφθείς, τώρα πρέπει να ξανακοιμηθώ».

