Η Μύκονος γίνεται σκηνικό του Netflix: η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, Λίλι Κόλινς, εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης στους εμβληματικούς ανεμόμυλους του νησιού, όπου συνεχίζονται τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς.

Το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου λίγο μετά τις 10, η ηθοποιός έφτασε στο σημείο όπου θα γυριστούν ορισμένες σκηνές, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα σε μπλε και λευκό χρώμα και γυαλιά ηλίου. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η προετοιμασία για τις σκηνές με την πρωταγωνίστρια βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μετά τους ανεμόμυλους το συνεργείο αναμένεται να μεταφερθεί στα στενά της χώρας.

Για τις ανάγκες της παραγωγής έχει στηθεί βεστιάριο σε χώρο που νοικιάστηκε στη χώρα της Μυκόνου. Εκεί πραγματοποιείται η προετοιμασία για τις σκηνές της ημέρας, με ρούχα, αξεσουάρ και κομμάτια του styling που θα χρησιμοποιηθούν στα γυρίσματα. Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ο χώρος έχει διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του συνεργείου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της Κόλινς για τις σκηνές που θα γυριστούν σήμερα.

Το σημερινό γύρισμα θα πραγματοποιηθεί στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Για τον σκοπό αυτό, η παραγωγή έχει νοικιάσει δύο ιδιωτικούς ανεμόμυλους, ώστε να γίνουν οι λήψεις που προβλέπει το πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση των σκηνών στο συγκεκριμένο σημείο, το συνεργείο αναμένεται να συνεχίσει στα σοκάκια της χώρας.

Η πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα έδειχνε την πρωταγωνίστρια της σειράς, σε παραλία της Μυκόνου, μαζί με μέλη του συνεργείου. Η ηθοποιός εθεάθη στον Άγιο Σώστη φορώντας λευκό πουκάμισο και κρατώντας μία κόκκινη τσάντα, ενώ, σύμφωνα πληροφορίες του protothema.gr, τα γυρίσματα άρχισαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Μαΐου.

Τα γυρίσματα στο νησί των ανέμων εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες, ενώ οι κομπάρσοι που συμμετέχουν στην παραγωγή αμείβονται με 150 ευρώ ανά γύρισμα. Η παρουσία της διεθνούς παραγωγής στο νησί έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς το Emily in Paris αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σειρές του Netflix.

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία μιας νεαρής Αμερικανίδας που αφήνει τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ για να εργαστεί σε γαλλική εταιρεία marketing στο Παρίσι. Μέσα από τη ζωή της στη γαλλική πρωτεύουσα, η Emily προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις, τις πολιτισμικές διαφορές, τις φιλίες και τις ερωτικές της σχέσεις.

