Μάλλον υπηρετούν μια λανθασμένη αντίληψη για τους άριστους των αρίστων της Βουλής μελέτες που εμφανίζονται τελευταία για τους βουλευτές και την προσφορά τους στο Κοινοβούλιο, με κριτήρια του πόσες ερωτήσεις έχουν υποβληθεί, πόσα θέματα έχουν εγγραφεί στο κεφάλαιο Δ’. Και τα δύο κεφάλαια είναι υποβαθμισμένα από την ίδια τη Νομοθετική Εξουσία τις τελευταίες πενταετίες και οι ερωτήσεις δεν απασχολούν καθόλου την Ολομέλεια ενώ οι συζητήσεις στο κεφάλαιο Δ’ έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.

Ούτε ο Τάσσος Παπαδόπουλος, ούτε ο Νίκος Κατσουρίδης, ούτε ο Λεόντιος Ιεροδιακόνου ή ο Αλέκος Μαρκίδης θα εξασφάλιζαν μια θέση στον πίνακα όπως αυτός ετοιμάζεται κι όμως έχουν αφήσει ισχυρότατο αποτύπωμα στο πέρασμά τους από τη Βουλή… Γιατί άλλο επικοινωνιακή πολιτική κι άλλο παραγωγή πολιτικής.

