Με όλον αυτόν τον συρφετό κομμάτων, υποψηφίων αυτόκλητων και ετερόκλητων είναι αμφίβολο αν ο πολίτης έχει βγάλει άκρη τι θα συμβεί από την επόμενη Δευτέρα. Ποιοι θα βρίσκονται στη Βουλή, τι θα πρεσβεύουν, τι συμμαχίες θα αναπτυχθούν κ.λπ.

Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ωστόσο, αυτή η προεκλογική εκστρατεία θα μείνει στην ιστορία ως ίσως η μόνη που δεν ακούστηκαν θέσεις και προτάσεις. Μπορεί αυτό να είναι καλό μπορεί όμως να μη βοηθά τον απλό πολίτη που δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Ίσως να γλιτώσαμε από τα «θα» των πολιτικών, αλλά μετά τι;

Καβγάδες, μέρα νύχτα επιθέσεις και πολλές φορές χτυπήματα κάτω από τη μέση, ενώ ουσία μηδέν. Αυτό συνέτειναν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την τοξικότητα που εκπέμπεται και τους ειδήμονες που έχουν άποψη για όλα.

Άντε και καλή ψήφο.

ΜΙΧ.