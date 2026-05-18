Παραλία μόνο για γυναίκες στο Al Mamzar

Το Ντουμπάι προσθέτει ακόμη μία παγκόσμια πρωτιά με τη δημιουργία της πρώτης παραλίας αποκλειστικά για γυναίκες, προσφέροντας έναν χώρο πλήρους ιδιωτικότητας, χωρίς κάμερες και με πρόσβαση μόνο σε γυναίκες και μικρά παιδιά. Η νέα εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Al Mamzar και απευθύνεται τόσο σε κατοίκους όσο και σε τουρίστριες που αναζητούν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

Μέρος επένδυσης 500 εκατ. AED

Η παραλία αποτελεί τμήμα της Πρωτοβουλίας Παραλιών Al Mamzar, ενός έργου ύψους 500 εκατομμυρίων AED που εντάσσεται στο Αστικό Γενικό Σχέδιο Dubai 2040. Η συνολική αναβάθμιση καλύπτει 2,75 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια και στοχεύει να μεταμορφώσει την ακτογραμμή των ΗΑΕ, προσελκύοντας πάνω από επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Απόλυτη ιδιωτικότητα και γυναικείο προσωπικό

Η νέα ζώνη είναι πλήρως περιφραγμένη, με ελεγχόμενες εισόδους που τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες παραλίες του Al Mamzar. Στελεχώνεται αποκλειστικά από γυναίκες, από ναυαγοσώστριες έως φύλακες ασφαλείας, ενώ εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες απαγόρευσης φωτογράφισης και χρήσης συσκευών καταγραφής. Επιτρέπονται παιδιά, όμως αγόρια άνω των έξι ετών δεν έχουν πρόσβαση, ενώ οι άνδρες αποκλείονται πλήρως.

Νυχτερινό κολύμπι και αναβαθμισμένες υποδομές

Η περιοχή διαθέτει 24ωρο νυχτερινό κολύμπι με ισχυρό φωτισμό, πύργους ναυαγοσωστών και δώδεκα σημεία έκτακτης ανάγκης. Η ζώνη νυχτερινής κολύμβησης εκτείνεται σε 300 μέτρα, ενώ η συνολική παραλιακή έκταση έχει αυξηθεί στα 182.000 τετραγωνικά μέτρα, με ακτογραμμή 3,6 χιλιομέτρων.

Πλωτός πεζόδρομος και διαδρομές άθλησης

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες ξεχωρίζει ο πλωτός πεζόδρομος που επιτρέπει στους επισκέπτες να περπατούν πάνω από την επιφάνεια του νερού μεταξύ της Λιμνοθάλασσας και της Corniche. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί διαδρομές τρεξίματος και ποδηλασίας μήκους 5,5 χιλιομέτρων, καθώς και νέοι υπαίθριοι χώροι γυμναστικής και γήπεδα padel.

περιοχή προσφέρει δυνατότητες για jet ski, καγιάκ, flyboarding και θαλάσσια ποδήλατα, ενώ φιλοξενεί καφέ και εστιατόρια όπως το FiLLi Cafe και το Khoori Special Kabab Restaurant. Διαθέτει επίσης σκεπασμένες παιδικές χαρές, χλοοτάπητες για πικνίκ και κλιματιζόμενα ενοικιαζόμενα σαλέ.

Σχέδια για δρόμο από χρυσό στη Deira

Παράλληλα, το Ντουμπάι ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου δρόμου στον κόσμο φτιαγμένου από αληθινό χρυσό, ο οποίος θα αποτελέσει το κεντρικό αξιοθέατο της νέας συνοικίας Dubai Gold District στη Deira. Η περιοχή θα φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 λιανοπωλητές στους τομείς του χρυσού, των κοσμημάτων, των αρωμάτων, των καλλυντικών και του lifestyle, ενισχύοντας τη φήμη της πόλης ως «Πόλη του Χρυσού».

