Το πλαίσιο των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό τίθεται επί τάπητος σήμερα σε συνάντηση που θα έχει η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, με τις αγροτικές οργανώσεις και τη “Φωνή των Κτηνοτρόφων”.

Στη συνάντηση, η οποία θα γίνει στις 11:30 στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα συμμετάσχουν και τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, δηλαδή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Γεωργίας.

ΚΥΠΕ