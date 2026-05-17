Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιχειρεί να αναχαιτίσει την κρίση μέσω ενός διευρυμένου πακέτου οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, μετά το ξέσπασμα του αφθώδη πυρετού τον Φεβρουάριο του 2026.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, με την οργή και την αβεβαιότητα των παραγωγών να κορυφώνονται, έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, με τις αγροτικές οργανώσεις. Στη συνάντηση θα παραβρεθούν και εκπρόσωποι της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», στο πλαίσιο ενός ανοικτού θεσμικού διαλόγου.

Στόχος της αυριανής διαβούλευσης είναι η λεπτομερής εξέταση των επόμενων βημάτων, η αξιολόγηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς και η ανάλυση των πέντε μέτρων στήριξης ύψους €35,6 εκατ. που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο για την άμεση χρηματική αποζημίωση και την επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων.

Η ραγδαία διασπορά της νόσου αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Μετά και τον πρόσφατο εντοπισμό τεσσάρων νέων κρουσμάτων σε κτηνοτροφικές ζώνες της Δρομολαξιάς και της Αθηένου, ο συνολικός αριθμός των επηρεαζόμενων μονάδων σε ολόκληρη την Κύπρο έχει ανέλθει πλέον στις 116.

Η έκταση της καταστροφής στο ζωικό κεφάλαιο είναι πρωτοφανής, καθώς ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων ζώων αγγίζει τις 76.216.

Αναλυτικά, η κατανομή των κρουσμάτων και του ζωικού κεφαλαίου ανά κτηνοτροφικό κλάδο διαμορφώνεται ως εξής:

Οι μονάδες αιγοπροβάτων αποτελούν το μεγαλύτερο θύμα του αφθώδη πυρετού, καθώς έχουν μολυνθεί συνολικά 99 μονάδες, με τον αριθμό των επηρεαζόμενων ζώων να φτάνει τα 48.744.

Περαιτέρω καταγράφονται 14 μολυσμένες μονάδες βοοειδών, οι οποίες αφορούν συνολικά 2.985 ζώα.

Η επέκταση της νόσου στον κλάδο της χοιροτροφίας έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία, με 3 μονάδες να έχουν πληγεί, επηρεάζοντας συνολικά 24.483 χοίρους.

Η αυριανή συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας θεωρείται καθοριστική, καθώς οι κτηνοτρόφοι ζητούν εγγυήσεις για την πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους, αυστηρότερη τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και ένα σαφές, μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο που θα επιτρέψει την ανασύσταση των μονάδων τους και θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της κυπριακής υπαίθρου.

Με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, το κράτος, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφάσισε να καλύψει απώλεια εισοδήματος, για όσους από τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους επαναδραστηριοποιηθούν, για τουλάχιστον 12 μήνες. Η απώλεια εισοδήματος θα υπολογίζεται βάσει εξατομικευμένης αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν. Το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος εκτιμάται στα €8.600.000.

Παράλληλα, θα ετοιμάσει Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας. Τα κριτήρια για τις μονάδες δότες, για την κατηγοριοποίηση των ζώων καθώς και οι οικονομικές παράμετροι του ειδικού σχεδίου για εξασφάλιση γενετικά βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου θα βασιστούν στα πορίσματα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που έχει διοριστεί για το σκοπό αυτό. Η οικονομική στήριξη θα καθοριστεί σε επίπεδο επιλέξιμου ζώου υψηλής γενετικής αξίας από τις μονάδες δότες ανάλογα με το είδος, την παραγωγικότητα, την ηλικία κτλ του ζώου και θα τεθεί ανώτατή αξία (ποσό) ανά κατηγορία ζώου.