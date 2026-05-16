Οι γεωργοί της Πάφου ανέστειλαν την εξαγγελθείσα αρχικά για την ερχόμενη Δευτέρα κινητοποίηση τους στον δρόμο του αεροδρομίου Πάφου με αφορμή τις διαθέσιμες ποσότητες νερού για άρδευση.

Η αναστολή επιτεύχθηκε μετά από παρέμβαση της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, η οποία σε τηλεφνικές επαφές με τους εκπροσώπους του κλάδου έδωσε διευκρινίσεις και διευθέτησε συνάντηση εντός της ερχόμενης εβδομάδας για εκτενή συζήτηση του προβλήματος που έχει προκύψει.

Κατόπιν τούτου η συγκέντρωση των γεωργών της Πάφου στη διασταύρωση προς το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου την Δευτέρα, ανεστάλη.

Οι γεωργοί της Πάφου εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια το τελευταίο διάστημα για τις σημαντικά μειωμένες ποσότητες νερού που αναμένεται να διατεθούν για άρδευση τη φετινή περίοδο. Οι ποσότητες νερού που σχεδιάζεται να τους παραχωρηθούν είναι ακόμη πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τις ήδη μειωμένες ποσότητες που έλαβαν την περσινή χρονιά, υποστηρίζουν, επισημαίνοντας ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επιδιώκει τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας Πάφου.

Προειδοποιούν δε, για σοβαρό κίνδυνο καταστροφής καλλιεργειών και οικονομικής ασφυξία του πρωτογενούς τομέα, απαιτώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις από το κράτος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των καλλιεργειών και η συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή.