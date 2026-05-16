Γύρω στις 9.50 χθες το βράδυ Παρασκευή (15/05), στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στη Λακατάμια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος.

Ο 26χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι. Κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Η Τροχαία Λευκωσίας διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση.