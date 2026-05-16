Με θετικό πρόσημο κινήθηκε τον Απρίλιο η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εκκίνηση της τουριστικής σεζόν, αλλά και τις σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό.

Η συνολική εικόνα δείχνει άνοδο, με τη Σαντορίνη να εμφανίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, τα Χανιά και την Κέρκυρα να ενισχύουν τη δυναμική τους, τη Ρόδο να καταγράφει απώλειες και τη Μύκονο να συνεχίζει την πτωτική της πορεία.

Τον Απρίλιο, στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece διακινήθηκαν 1,81 εκατ. επιβάτες, έναντι 1,75 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,2%. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 4,9%, φθάνοντας τους 640.034 επιβάτες, ενώ η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 2,3%, στους 1,17 εκατ. επιβάτες.

Ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 4,13 εκατ. επιβάτες, από 3,91 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 5,8%.

Η εσωτερική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,4%, ενώ η διεθνής κατά 4,4%, στοιχείο που δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από το εξωτερικό.

Σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις του Απριλίου διαδραμάτισε και το Πάσχα, που συνέπεσε με τις αρχές του μήνα και ενίσχυσε την κίνηση σε αρκετούς προορισμούς. Η δυναμική αυτή, ωστόσο, φάνηκε να επιβραδύνεται προς το τέλος του μήνα, γεγονός που αποτυπώνεται στις διαφοροποιήσεις ανά αεροδρόμιο.

Η Μύκονος συνεχίζει την πτώση

Η πιο χαρακτηριστική αρνητική επίδοση καταγράφεται στη Μύκονο. Από το αεροδρόμιο του νησιού διακινήθηκαν τον Απρίλιο 39.518 επιβάτες, έναντι 46.444 πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 14,9%.

Η μείωση ήταν ακόμη πιο έντονη στη διεθνή κίνηση, η οποία υποχώρησε κατά 26,2%, ενώ και στο πρώτο τετράμηνο η συνολική επιβατική κίνηση κινήθηκε πτωτικά, με μείωση 5,9%.

Η Μύκονος δείχνει να επηρεάζεται από την υπερβολική επιβάρυνση των προηγούμενων ετών. Ο υπερτουρισμός, οι υψηλές τιμές, ο συνωστισμός και η υποβάθμιση της συνολικής εμπειρίας, όπως καταγράφεται από πολλούς επισκέπτες, φαίνεται να λειτουργούν επιβαρυντικά για τη ζήτηση.

Καταλύματα και εστιατόρια κινούνται σε επίπεδα απαγορευτικά για μεγάλο μέρος του κοινού, ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην καρδιά της θερινής περιόδου λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για πιστούς επισκέπτες του νησιού.

Ανακάμπτει η Σαντορίνη

Στον αντίποδα, η Σαντορίνη εμφανίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης. Τον Απρίλιο, το αεροδρόμιο του νησιού διακίνησε 150.477 επιβάτες, έναντι 129.260 πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 16,4%.

Στο πρώτο τετράμηνο, η άνοδος φθάνει το 20,3%, με την επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται στους 256.332 επιβάτες.

Η ανάκαμψη θεωρείται σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς η Σαντορίνη είχε δεχθεί πέρυσι πλήγμα από την ανησυχία που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα τον χειμώνα. Καθώς ο φόβος υποχωρεί, η ζήτηση επιστρέφει σταδιακά.

Παρά την άνοδο, η κίνηση παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2024, γεγονός που δείχνει ότι η πλήρης αποκατάσταση της δυναμικής του προορισμού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η αύξηση στη Σαντορίνη προήλθε κυρίως από την εσωτερική κίνηση, ενώ θετικά κινήθηκε και η διεθνής, με ώθηση από πτήσεις προς τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες.

Κέρκυρα και Χανιά στους κερδισμένους

Ισχυρή εικόνα παρουσίασαν η Κέρκυρα και τα Χανιά, δύο προορισμοί που φαίνεται να ευνοήθηκαν και από την πασχαλινή περίοδο.

Το αεροδρόμιο των Χανίων κατέγραψε 231.991 επιβάτες τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση 16,5%, με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 26,4%. Στο τετράμηνο, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 13,6%.

Αντίστοιχα, η Κέρκυρα διακίνησε 189.581 επιβάτες τον Απρίλιο, αυξημένους κατά 11% σε σχέση με πέρυσι. Στο πρώτο τετράμηνο, η κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού εμφανίστηκε αυξημένη κατά 13,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προορισμού στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.

Αξιοσημείωτη ήταν η πτώση της Ρόδου τον Απρίλιο. Το αεροδρόμιο του νησιού διακίνησε 362.155 επιβάτες, έναντι 377.932 τον Απρίλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 4,2%.

Η πτώση προήλθε κυρίως από τη διεθνή κίνηση, η οποία υποχώρησε κατά 6%. Παρά τη μηνιαία κάμψη, στο πρώτο τετράμηνο η Ρόδος παραμένει οριακά θετική, με 577.024 επιβάτες και αύξηση 0,4%.

Η επίδοση του Απριλίου δείχνει ότι ακόμη και ισχυροί τουριστικοί προορισμοί δεν μένουν ανεπηρέαστοι από τις μεταβολές στη ζήτηση και τον ανταγωνισμό άλλων αγορών.

