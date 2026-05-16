Περίπου 5 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα σκληρή υποδοχή. Ο συντάκτης του άρθρου θυμάται ότι ήταν ένας από εκείνους και ότι οι επιστολές απόρριψης για τις αιτήσεις του κατέφθαναν μαζικά στο γραμματοκιβώτιο της φοιτητικής του εστίας, σε μια σχεδόν καθημερινή ροή απογοήτευσης. “Η προοπτική να ανοίξει μια θέση είναι αμυδρή”, ανέφερε μια ασυνήθιστα ωμή απάντηση σε επίσημο επιστολόχαρτο του περιοδικού Time, ένα έγγραφο που, όπως σημειώνει, διατηρεί ακόμη.

Η ύφεση της περιόδου εκείνης, που είχε προκληθεί εν μέρει από την κρίση αποταμιεύσεων και δανείων στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και την απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του Πολέμου του Κόλπου το 1990-1991, είχε οδηγήσει την ανεργία των νέων στο 13,4%, σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve). Οι οικονομολόγοι περιέγραφαν την επόμενη φάση ως “ανάκαμψη χωρίς θέσεις εργασίας”, καθώς η οικονομική δραστηριότητα επανερχόταν χωρίς αντίστοιχη δημιουργία νέων θέσεων. Το φαινόμενο αυτό αποτύπωνε μια ευρύτερη αβεβαιότητα εισόδου στην εργασία για τους νέους της εποχής.

Σήμερα, παρότι οι εταιρείες απαντούν πλέον ψηφιακά και όχι με επιστολές –ή συχνά δεν απαντούν καθόλου– οι συνθήκες για τους νέους οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες ως προς τη δυσκολία πρώτης ένταξης. Το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων ηλικίας 22 έως 27 ετών έχει αυξηθεί στο 5,6%, από 4,1% δύο χρόνια νωρίτερα, δείχνοντας επιδείνωση της κατάστασης. "Η αγορά εργασίας γενικά εξασθενεί και οι νεοεισερχόμενοι είναι οι πρώτοι που επηρεάζονται", σημειώνει ο Τζέσι Ρόθσταϊν, καθηγητής δημόσιας πολιτικής και οικονομικών στο Μπέρκλεϊ. Η τάση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη επιβράδυνση της δυναμικής της πρόσληψης νέων εργαζομένων.

Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους αποφοίτους, αλλά συνολικά τη λειτουργία της οικονομίας. Οι πρώτες θέσεις εργασίας αποτελούν κρίσιμο σκαλοπάτι επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς πάνω σε αυτές χτίζονται οι δεξιότητες, η εμπειρία και η επαγγελματική ταυτότητα των εργαζομένων. Παράλληλα, ενισχύουν την οικονομία μέσω της κατανάλωσης, καθώς οι εργαζόμενοι με εισόδημα στηρίζουν τη ζήτηση. Όταν αυτές οι ευκαιρίες λείπουν, δημιουργείται ένα φαινόμενο περιορισμένης κινητικότητας, με λιγότερη εμπειρία για τους νέους και μικρότερη αγοραστική δύναμη για το σύνολο της οικονομίας. Η έλλειψη αυτή επηρεάζει και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ο άγνωστος X

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος άγνωστος X για την αγορά εργασίας των νέων. Πολλοί παρατηρητές φοβούνται ότι η εξέλιξή της θα επιταχύνει την εξαφάνιση των θέσεων εισόδου, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν το πρώτο σκαλοπάτι για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Έρευνα του Stanford Institute for Economic Policy Research έδειξε μείωση 13% στην απασχόληση σε επαγγέλματα εκτεθειμένα στην ΑΙ, όπως οι προγραμματιστές λογισμικού. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ηλικίας 22 έως 25 ετών κατέγραψαν πτώση 6% στην απασχόληση από τα τέλη του 2022 έως τον Ιούλιο του 2025, ενώ η απασχόληση των μεγαλύτερων ηλικιών συνέχισε να αυξάνεται, δημιουργώντας μια εμφανή γενεακή ανισορροπία στην αγορά εργασίας.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ανοικτή. Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία δεν καταργεί απλώς θέσεις, αλλά μετασχηματίζει την εργασία, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες. Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι η επίδρασή της μπορεί να είναι πιο έντονη στις χαμηλόβαθμες θέσεις εισόδου, δηλαδή εκεί όπου ξεκινούν οι νέοι εργαζόμενοι. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι κάθε τεχνολογική μετάβαση συνοδεύεται από ανακατανομή εργασίας, όμως η ταχύτητα της σημερινής αλλαγής προκαλεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Ορισμένοι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο “στίγμα” (scarring) για να περιγράψουν τις μακροχρόνιες συνέπειες μιας δύσκολης αρχής στην αγορά εργασίας. Ο Τιλ φον Βάχτερ, καθηγητής οικονομικών στο UCLA, μελέτησε τη γενιά που εισήλθε στην αγορά εργασίας κατά τη βαθιά ύφεση των αρχών της δεκαετίας του 1980 και διαπίστωσε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι είχαν χαμηλότερα εισοδήματα για τουλάχιστον 10 χρόνια, αλλά και υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων, λιγότερα παιδιά, χειρότερη υγεία και αυξημένη θνησιμότητα από ασθένειες όπως του ήπατος, των πνευμόνων και της καρδιάς. “Οι πρώτες δουλειές είναι ένα θεμελιώδες σκαλοπάτι στην επαγγελματική πορεία”, σημειώνει. “Αν αυτό το σκαλοπάτι λείπει, οι οικονομικές συνέπειες είναι μακροχρόνιες και βαθιές”.

Οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει εδώ και καιρό ότι η ανεργία των νέων μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια μείωση παραγωγικότητας. Η Δανία, η Γερμανία και η Ελβετία έχουν αναπτύξει συστήματα μαθητείας, όπου εργοδότες και κράτος συνεργάζονται για την εκπαίδευση νέων σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι κατασκευές. Στόχος είναι η ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας από νωρίς. Αντίστοιχα, σε άλλες χώρες εφαρμόζονται πολιτικές επιδότησης εκπαίδευσης και πρώτης απασχόλησης.

Μέτρα

Ένα πιθανό μέτρο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η δημιουργία ενός ομοσπονδιακού προγράμματος μαθητείας, που θα διασφαλίζει ότι οι νέοι αποκτούν την απαραίτητη εμπειρία στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να διατηρήσει ενεργό το πρώτο σκαλοπάτι της επαγγελματικής κλίμακας, επιτρέποντας στους εργαζομένους να αποκτούν δεξιότητες τις οποίες να μπορούν να μεταφέρουν σε διαφορετικούς εργοδότες και κλάδους. Παράλληλα, θα ενίσχυε τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, μειώνοντας το χάσμα θεωρίας και πράξης.

Οι νέοι δεν πρέπει να στερούνται μια αξιοπρεπή και καλοπληρωμένη πρώτη εργασιακή εμπειρία, καθώς αυτή διαμορφώνει καθοριστικά τη μελλοντική τους πορεία. Η απουσία της μπορεί να έχει συνέπειες όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για την οικονομία συνολικά, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα, τη ζήτηση και την κοινωνική κινητικότητα. Η διασφάλιση μιας λειτουργικής “πρώτης βαθμίδας” στην αγορά εργασίας παραμένει κρίσιμη πρόκληση για τις σύγχρονες οικονομίες.

Απόδοση – Επιμέλεια: Γιώργος Δ. Παυλόπουλος

BloombergOpinion