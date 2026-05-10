Δεν είναι ότι δεν αγαπάμε τις πολυεθνικές. Τις φιλοξενούμε, τις μετράμε, τις βλέπουμε στις στατιστικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις συνδέουμε με την κυπριακή οικονομία. Απλώς, όταν έρχεται η ώρα της απασχόλησης, φαίνεται πως κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, μόλις το 18% των εργαζομένων στην Κύπρο απασχολείται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ποσοστό που μας φέρνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, λίγο πάνω από την Ελλάδα. Κι αυτό ενώ η χώρα εμφανίζεται με 3.390 πολυεθνικούς ομίλους, περίπου στη μέση της σχετικής κατάταξης. Με άλλα λόγια, οι πολυεθνικές υπάρχουν, αλλά η αγορά εργασίας συνεχίζει να κινείται αλλιώς. Κυπριακά, μικρά, οικογενειακά και μάλλον πιο οικεία και όπως λέμε παπούτσι από τον τόπο και ας είναι μπαλωμένο και στην εργασία. ΠΡΟΚΕ