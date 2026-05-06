Η Κύπρος καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Με βάση τα στοιχεία, μόλις το 18% των εργαζομένων στην Κύπρο απασχολείται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών που εξετάζονται.

Χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ελλάδα, με 14%, ενώ στο ίδιο επίπεδο με την Κύπρο βρίσκεται η Ισλανδία, επίσης με 18%.

Την ίδια ώρα, η συνολική παρουσία των πολυεθνικών ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών παραμένει ισχυρή, αναδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 λειτουργούσαν συνολικά 149.678 όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Από αυτούς, 96.201 όμιλοι ελέγχονταν από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14.098 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Η Γερμανία κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που ασκούν τον μεγαλύτερο έλεγχο σε πολυεθνικούς ομίλους, με 15.342 ομίλους. Ακολούθησαν η Ολλανδία, με 13.805, και η Ελβετία, με 10.824.

Η Κύπρος βρίσκεται περίπου στη μέση της σχετικής κατάταξης, με 3.390 ομίλους, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ελαφρά ανάκαμψη μετά τη διαρκή πτώση των προηγούμενων ετών.

Σημαντικό μέρος των πολυεθνικών επιχειρήσεων ελέγχεται και από χώρες εκτός των δύο ευρωπαϊκών πλαισίων. Συνολικά 39.379 όμιλοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλων χωρών.

Στην κατηγορία αυτή προηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο, με 14.118 ομίλους, και ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 8.003, καθώς και η Κίνα μαζί με το Χονγκ Κονγκ, με 2.135.

Σε όρους απασχόλησης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις απασχολούν 51,6 εκατ. άτομα στην ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής απασχόλησης στην επιχειρηματική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει τη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες.

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε πολυεθνικές καταγράφονται στο Λουξεμβούργο, με 54%, στην Τσεχία και τη Σουηδία, με 44%, στην Ελβετία, με 43%, και στη Νορβηγία, με 42%.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, παρά την παρουσία σημαντικού αριθμού πολυεθνικών ομίλων που συνδέονται με την Κύπρο, η συμμετοχή τους στην απασχόληση παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.