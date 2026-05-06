Την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ενίσχυση της προσφοράς προσιτής κατοικίας ανέδειξε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Μιλώντας στο συνέδριο και την ολομέλεια της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίων, που πραγματοποιείται στην Πάφο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η στέγαση έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πιεστικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις στην ΕΕ.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους, τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και τις ευάλωτες ομάδες.

«Η πρόσβαση σε προσιτή, επαρκή και βιώσιμη στέγαση δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό δικαίωμα, αλλά προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή, οικονομική σταθερότητα και εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», σημείωσε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι η αύξηση των τιμών και των ενοικίων, το υψηλό κόστος κατασκευής και ενέργειας, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η χαμηλή προσφορά κατοικιών συνθέτουν ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Παράλληλα, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου αντιμετώπισης της κρίσης.

Όπως είπε, το σχέδιο δίνει έμφαση στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, την κινητοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θέτει τη στεγαστική πολιτική ως υψηλή προτεραιότητα, επιδιώκοντας την προώθηση διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η μετάβαση από τη συζήτηση στην υλοποίηση συγκεκριμένων λύσεων για τη στέγαση.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες προτεραιότητας. Ο πρώτος αφορά τη διασφάλιση πρόσβασης όλων σε προσιτή και βιώσιμη στέγαση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις ευάλωτες ομάδες.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της κατοικίας, μέσω κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, αξιοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων και ανάπτυξης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μέσω νέων κατασκευών, ανακαινίσεων και καλύτερης αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων ακινήτων, με παράλληλη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών.

Ο τέταρτος αφορά την ενίσχυση της συλλογής και αξιοποίησης αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέδειξε επίσης τον καθοριστικό ρόλο των κτηματολογικών συστημάτων και των μητρώων γης, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική στεγαστική πολιτική.

«Χωρίς σαφή ιδιοκτησιακά καθεστώτα, διαφάνεια στις συναλλαγές και αξιόπιστα δεδομένα, η ανάπτυξη κατοικιών δεν μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά», σημείωσε.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί πολιτική βούληση, συντονισμένη δράση και αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στον τομέα της στέγασης.