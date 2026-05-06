Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου δικαίωσε την Ελλάδα σε υπόθεση που αφορά την προεξόφληση χρεογράφων με ρήτρα ΑΕΠ, απορρίπτοντας τις ενστάσεις ομάδας επενδυτών που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα της διαδικασίας και τον υπολογισμό της τιμής επαναγοράς.

Η απόφαση αφορά τίτλους που είχαν εκδοθεί υπέρ κατόχων ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους, γνωστής ως PSI, το 2012.

Η ελληνική πλευρά είχε γνωστοποιήσει στους επενδυτές την πρόθεσή της να εξοφλήσει το σύνολο των εκκρεμών χρεογράφων πριν από το 2042, το οποίο αποτελούσε το έτος λήξης τους.

Η προσφορά του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε ευρώ των συγκεκριμένων χρεογράφων ήταν λίγο υψηλότερη από 25 λεπτά.

Οι επενδυτές που είχαν αγοράσει τα εν λόγω χρεόγραφα εκπροσωπήθηκαν από τη διεθνή δικηγορική εταιρεία White & Case. Η πλευρά τους υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν άσκησε νόμιμα το δικαίωμα εξαγοράς και ότι δεν υπολόγισε ορθά την τιμή επαναγοράς.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της ελληνικής θέσης, κρίνοντας ότι η διαδικασία που ακολούθησε η χώρα ήταν έγκυρη.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές στο Λονδίνο, η απόφαση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης.

Τα χρεόγραφα με ρήτρα ΑΕΠ είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα που συνδέουν τις αποδόσεις τους με την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.

Συνήθως ενεργοποιούν πληρωμές όταν το ΑΕΠ υπερβαίνει προκαθορισμένα επίπεδα ανάπτυξης. Θεωρούνται σύνθετα επενδυτικά εργαλεία και χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ρευστότητα.

Τέτοιου είδους τίτλοι εκδίδονται συνήθως στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δημόσιου χρέους, ως πρόσθετο κίνητρο για επενδυτές που αποδέχονται απώλειες στα ομόλογά τους.

Ανάλογα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν εκδώσει στο παρελθόν η Αργεντινή και η Ουκρανία, επίσης στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δημόσιου χρέους.

