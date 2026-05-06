Σημαντική μέρα η σημερινή για τους εκατοντάδες εν δυνάμει υποψηφίους βουλευτές για την πενταετία 2026–2031, καθώς υποβάλλονται επισήμως οι υποψηφιότητες σε όλες τις επαρχίες.

Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Μαΐου και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο αριθμός των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν θα αποτελεί νέο ρεκόρ για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχει ενώπιον της η Υπηρεσία Εκλογών, εκτιμάται ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον 745 υποψηφιότητες.

Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως και υπογράφεται από 4 εκλογείς της οικείας Εκλογικής Περιφέρειας, εκ των οποίων οι δύο υπογράφουν τα έντυπα υποψηφιοτήτων ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες.

Η σημερινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχισε στις 09:00 πμ και ολοκληρώνεται στις 12:30 μμ. Το philenews βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με συνεχή ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας και όλα όσα θα συμβούν μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

12:01 Ανδρομάχη Σοφοκλέους: Το Volt θα είναι στη Βουλή, το ερώτημα είναι πόσο ισχυρή θα είναι η κοινοβουλευτική μας παρουσία.

11:57 Θερμή υποδοχή για την πρόεδρο της Βουλής στη Λευκωσία

Παρών, μεταξύ άλλων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Κυριάκος Κούσιος και ο Νίκος Τορναρίτης.

11:53 Έφτασε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» ο Φειδίας Παναγιώτου

11:52 Με 11 υποψηφιότητες στην επαρχία Λευκωσίας το ΔΕΚ

Υποβλήθηκαν οι 11 υποψηφιότητες του Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος (ΔΕΚ) για την επαρχία Λευκωσίας, ενόψει των επερχόμενων Βουλευτικών Εκλογών.

«Είμαστε ευτυχείς που έφτασε η μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, ένα στάδιο πριν το τελικό στάδιο της κάλπης», ανέφερε αρχικά ο αντιπρόεδρος και συνιδρυτής του ΔΕΚ, Προκόπης Προκοπίου.

«Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα προσέρχεται στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές με δυναμική παρουσία σε όλες τις επαρχίες, ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν τα θέματα του Κοινοβουλίου», σημείωσε.

«Ζητούμε από τον Κύπριο πολίτη να μας μελετήσει και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του. Θα μιλήσει η κάλπη», κατέληξε.

Οι υποψήφιοι του ΔΕΚ στην επαρχία Λευκωσίας είναι οι Ιωάννου Άγγελος, Κασσιανίδης Σταύρος, Κολιού Ελένη, Μαυρίκιος Μάριος, Παπαριστοτέλους Ελένη, Προκοπίου Προκόπης, Πρωτοπαπάς Σωτήρης, Σαββίδης Αλέξιος, Σισμάνη Χρυστάλλα, Χαραλάμπους Γεώργιος και Χρίστου Κυπριανός.

11:50 Αποσύρθηκε υποψήφια του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στη Λάρνακα

Τρεις είναι τελικά οι υποψήφιοτητες του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στη Λάρνακα

Υποψήφιοι είναι οι Χομένκο Άννα, Μάριος Αντωνίου και Σωτήρης Χρίστου. Υποψήφια θα ήταν και η Αλμπένα Ττόμας, η οποία τελικά αποσύρθηκε για προσωπικούς λόγους όπως μας αναφέρθηκε.

11:46 Υπέβαλαν υποψηφιότητα Άλμα, Βολτ, Άμεση Δημοκρατία, Κυνηγοί, Σήκου Πάνω και ΔΗΜΑΛ

Υποψηφιότητα για το Κίνημα ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ υπέβαλαν οι: Γρηγόρης Νεοκλέους, Κατερίνα Παπαραδαμάνθους και Νικολέτα Χριστοδούλου. Οι τρεις υποψήφιοι δεν παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως, και η υποψηφιότητα τους τέθηκε από προτείνοντες και υποστηρικτές.

Εκ μέρους του ΒΟΛΤ κατέρχονται στις εκλογές οι Νατάσα Ιωάννου, Σίλεια Μακφέρσον Ποτούδη και Σπυρούλα Μαυρομμάτη.

Υποψήφιοι με την Άμεση Δημοκρατία Κύπρου είναι οι Κωνσταντίνος Κυπριανού, Νίκος Μαυρομμάτη, Κυριάκος Κωμοδρόμος.

Υποψήφιοι με το κόμμα ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ είναι οι: Αντωνάκης Γιασεμή, Λουκάς Αυγουστή, Σταύρος Σταύρου

Εκ μέρους του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Γιώργος Μιχαηλίδης και Πολίνα Ιωσήφ.

Υποψήφιος για τη Δημοκρατική Αλλαγή είναι μόνο ο Σάββας Πέτρου.

11:40 Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες για ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία και Σήκου Πάνω στην Πάφο

Στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων για τρεις ακόμη σχηματισμούς ενόψει των εκλογών της 24ης Μαίου.

Το ΑΛΜΑ υπέβαλε την υποψηφιότητα των πέντε υποψηφίων του στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, όπως και η Άμεση Δημοκρατία, ενώ το Σήκου Πάνω κατέρχεται με τριμελή ομάδα υποψηφίων.

11:37 Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Όραμα μας να αλλάξουμε την Κύπρο με τόλμη και σχέδιο

«Είμαστε περήφανοι για τους υποψηφίους μας. Όραμα μας να αλλάξουμε την Κύπρο με τόλμη και σχέδιο. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες 18 μέρες θα διατηρήσουμε καλό επίπεδο πολιτισμού», είπε ο επικεφαλής του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

11:34 Λιποθύμησε άτομο στη Λευκωσία

Λιποθυμία ατόμου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» στην Ιερά Μονή Κύκκου, όπου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για την Λευκωσία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του philenews, το συγκεκριμένο άτομο είναι καλά στην υγεία του.

11:27 Στον Αρχάγγελο ο Μακάριος Δρουσιώτης

11:24 Χρίστος Χρίστου: Το ΕΛΑΜ προτείνει στην κοινωνία πρόσωπα που ενώνουν

«Με την επίσημη κατάθεση των υποψηφιοτήτων μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Το ΕΛΑΜ προτείνει στην κοινωνία πρόσωπα που ενώνουν. Εργαζόμενοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες, αγρότες, γυναίκες και άντρες είναι έτοιμοι για πολιτικές αλλαγές. Μέσα σε ένα τοξικό κλίμα καλούμε τους πολίτες να δώσουν δύναμη σε αυτούς που έχουν πρόγραμμα και μπορούν να το εφαρμόσουν. Έχουμε διάθεση να συγκρουστούμε με όσους κρατούν πίσω αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου.

11:20 Συνεχίζεται η διαδικασία στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου

Μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει υποψηφιότητα: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ, ΔΗΜΑΛ και ΕΛΑΜ. Όλοι με πλήρες ψηφοδέλτιο.

Εκκρεμούν, προς το παρόν, μόνο το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι», το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου και ο Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία.

11:18 Εισήλθαν οι υποψήφιοι του ΕΛΑΜ για υποβολή υποψηφιότητας στη Λευκωσία

11:17 – Με προτάσεις για τον τομέα της Υγείας υπέβαλε υποψηφιότητα ο ανεξάρτητος Μάριος Τενίζης

Στις 11:15 – Με προτάσεις για τον τομέα της Υγείας υπέβαλε υποψηφιότητα ο ανεξάρτητος Μάριος Τενίζης

«Ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης. Άνθρωποι δίνουν ένα δύσκολο και άνισο αγώνα για να σταθούν όρθιοι. Χιλιάδες οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα «που είναι το κράτος;» «Την ίδια στιγμή ακούμε για σκάνδαλα και διαφθορά. Μεγάλα συμφέροντα προστατεύονται, ενώ οι τίμιοι άνθρωποι χάνουν τα πάντα», είπε.

«Ήρθε η ώρα της πράξης, καλώ την νεολαία να ξυπνήσει. Να μην αποδεχτούν το ψέμα και την αδικία», σημείωσε. Ο κ. Μαυρομμάτης ανέφερε πως «πρέπει να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, να στηρίξουμε τις οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και να στηρίξουμε τις πολύτεκνες οικογένειες». «Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μαζί με ειλικρίνεια και ανθρωπιά. Κάθε ψήφος είναι μία φωνή. Για μία Βουλή που υπηρετεί τους πολίτες για μία Κύπρο με προοπτική και ευκαιρίες», είπε.

11:15 – Δίπλα στις φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες ο ανεξάρτητος Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης

11:10 – Υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες των Θρησκευτικών Ομάδων

Την υποψηφιότητα τους για τις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου υπέβαλαν το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων.

Για τη Θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών, υποψηφιότητα υπέβαλαν ο Μάριος Μαυρίδης και ο Πέτρος Νακούζη, για την Θρησκευτική Ομάδα των Λατίνων η Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη και των Αρμενίων ο Βαρτκές Μαχτεσιάν.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της υποβολής των υποψηφιοτήτων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία είπε ότι σήμερα υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για αντιπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων για τις εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλία, θα έχουμε δύο υποψηφίους για τους Μαρωνίτες, μια υποψήφια για τους Λατίνους και έναν υποψήφιο για τους Αρμενίους. Συνεπώς, αν δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα ως τις 12:30, και αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση μετά από 24 ώρες, τότε θα υπάρξει η ανακήρυξη των δύο αντιπροσωπων που δεν έχουν ανθυποψήφιους.

11:05 – Πράσινο Κόμμα με μια μόνο υποψήφια στην Πάφο

Η μοναδική περίπτωση μονομελούς ψηφοδελτίου κόμματος, μέχρι στιγμής, στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, αφορά στο Πράσινο Κόμμα της Κύπρου.

Κατά την διαδικασία της υποβολής στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, υποψηφιότητα εκ μέρους του Πράσινου Κόμματος κατέθεσε μόνο ένα άτομο: Η Θεογνωσία Θεοδώρου.

11:03 Υπέβαλε υποψηφιότητα ο ανεξάρτητος υποψήφιος Λευκωσίας, Αλέξης Μακρίδης

Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος εκτός από την ψήφο που δίνεται σε εκείνους που αποδεδειγμένα έχουν αποτύχει, δήλωσε ο ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας, Αλέξης Μακρίδης.

Σε δηλώσεις του μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, ο κ. Μακρίδης είπε ότι η υποψηφιότητά του, περιστρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες, με «πρωταρχικό» το «εθνικό μας ζήτημα, η κατοχή της Κύπρου», προτάσσοντας «το δόγμα της απελευθέρωσης και τη γεωστρατηγική σύζευξη Κύπρου και Ελλάδας».

Είπε ακόμη ότι αυτός και η ομάδα του αρνούνται «τις όποιες επιβολές» κέντρων αποφάσεων, είτε αυτά ονομάζονται ΕΕ είτε Διεθνείς Οργανισμοί, είναι ενάντια «στην τραπεζοκρατία που αρπάζει τα σπίτια του κόσμου και την τεράστια διαφθορά», και τους απασχολεί η δημογραφική αλλοίωση του τόπου.

11:00 Κατέθεσαν υποψηφιότητα οι υποψήφιοι του ΑΛΜΑ στη Λάρνακα

Στις 11:00 π.μ. κατέθεσαν υποψηφιότητα οι υποψήφιοι του κινήματος ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Το κίνημα έχει πλήρη συνδυασμό με υποψηφίους τους Παναγιώτη Ευαγγελίδης, Πέτρο Ζαρούνας, Στέλιο Λιπέρη, Μαρία Λοϊζου, Μαρία Πελιβανίδη και Κωνσταντίνα Πλυσή.

10:58 – Θέμα με τη ΔΗΜΑΛ στη Λάρνακα

Πάρα το γεγονός πως στις 10:50 ήταν ορισμένη η υποβολή υποψηφιοτήτων της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ δεν προσήλθε κανένας υποψήφιος. Παραμένει άγνωστο εάν πριν λήξει η προθεσμία θα υποβληθεί υποψηφιότητα στη Λάρνακα για το συγκεκριμένο κόμμα.

10:45 Μάριος Καρογιάν: Στη νέα Βουλή αποφασίζουμε νούσιμα

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των υποψηφιοτήτων της ΔΗΠΑ στη Λευκωσία.

«Η ΔΗΠΑ υποβάλλει ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, με ανθρώπους από διαφορετικές διαδρομές. Ξέρουμε ότι η κοινωνία και οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται από μεγάλα λόγια, αλλά από απτά αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται η πατρίδα μας είναι ενότητα. Η ιστορία του ελληνισμού απέδειξε περίτρανα ότι ο διχασμός οδηγεί στην καταστροφή. Η ΔΗΠΑ ως μια νηφάλια μετριοπαθής παράταξη του Κέντρου δηλώνει και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση το παρών της. Στη νέα Βουλή αποφασίζουμε νούσιμα».

10:36 Κανονικά η διαδικασία στην Πάφο, εντός των χρονοδιαγραμμάτων οι υποβολές

Η διαδικασία στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου συνεχίζεται χωρίς προβλήματα και απρόοπτα. Ήδη, τις υποψηφιότητες τους κατέθεσαν οι μισοί κομματικοί σχηματισμοί που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της 24ης Μαίου και η όλη διαδικασία αναμένεται να περατωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν προυπολογισθεί.

Οι δύο τελευταίοι κομματικοί σχηματισμοί που υπέβαλαν τις υποψηφιότητες των μελών τους, είναι το Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών και το ΔΕΚ.

10:35 Εισήλθαν για υποβολή υποψηφιοτήτων οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ στη Λευκωσία

Ο υποψήφιος της ΔΗΠΑ Στέφανος Στεφάνου.

10:31 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι υποψήφιοι της ΔΕΚ στη Λάρνακα

Χωρίς πλήρη συνδυασμό και το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ) υποψήφιοι του οποίου είναι οι Ελένη Μιχαήλ, Όμηρος Γεωργίου και Γεώργιος Ιωακείμ.

10:25 Νίκος Αναστασίου: Η ΕΔΕΚ είναι κόμμα με ιστορία, παρόν και μέλλον

Στις 10:25 προσήλθαν οι υποψήφιοι της ΕΔΕΚ στη Λευκωσία για να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους.

«Καταθέσαμε σήμερα τος υποψηφιότητες μας. Η ΕΔΕΚ είναι περήφανη γιατί στα ψηφοδέλτια μας συμπεριλαμβάνεται 40% γυναίκες. Η ΕΔΕΚ είναι κόμμα με ιστορία, παρόν και μέλλον. Αυτός ο αγώνας γίνεται με στόχο να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας», είπε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου.

10:24 Μια υποψηφια κατέθεσε υποψηφιότητα με το ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ» στη Λάρνακα

Μια υποψηφια κατέθεσε υποψηφιότητα με το ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ». Πρόκειται για την Αλεξία Χατζηχριστοφόρου η οποία προσήλθε συνοδευόμενη από τον γιο της. Σημειώνεται πως πρόκειται για το πρώτο κόμμα στη Λάρνακα, μέχρι στιγμής (10:20 π.μ.) που δεν παρουσίασε πλήρη συνδυασμό.

10:24 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το VOLT Πάφου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής των υποψηφίων και για το Volt στην Πάφο. Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος είναι: Αγρότης Γιάννης, Δίας Πέτρος, Ησαίας Ευαγόρας, Παύλου Δέσπω, Στυλιανίδου Άννα.

10:18 Κατέθεσαν υποψηφιότητα και οι 6 του Volt στη Λάρνακα

Κατέθεσαν υποψηφιότητα και οι 6 του Volt ΚΥΠΡΟΣ. Υποψήφιοι είναι οι Μιχάλης Καλοπαίδης, Γιώργος Θεοφάνους, Αλέξανδρος Χριστοφόρου, Αντώνης Παπαγεωργίου, Μαργαρίτα Γεωργιάδου, Άννα Λισένγκο.

10:15 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 του ΔΗΚΟ στην Κερύνεια

Στις 10:15 προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 του ΔΗΚΟ. Υποψήφιοι είναι οι: Αδάμος Ασπρής, Δημήτρης Μηνά, Νικηταράς Ανδρέας.

10:13 Υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στη Λευκωσία

Γύρω στις 10:00 έφτασαν οι υποψήφιοι του «Σήκου Πάνω» μαζί με μπροστάρη τον Χριστόφορο Τορναριτη και τη σύζυγο του, Ραμόνα Φίλιπ. Ο Χριστόφορος Τορναρίτης είπε ανάμεσα σε άλλα: «Είναι η πρώτη φορά που κάνω δηλώσεις ως πολιτικός. Κάναμε πράξεις όσα δηλώσαμε. Είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε από μένα με σκοπό την αφύπνιση του λαού. Έχουμε αναρτήσει όλες μας τις θέσεις. Να κάνουμε το παν, να πάρουμε δύναμη για να προχωρήσουμε σε σημαντικές αλλαγές. Να εντάξουμε το μάθημα της συναισθηματικής παιδείας στα σχολεία. Από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματά μας ως λαός».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωτήρης Χρίστου κάλεσε τον κόσμο «να σηκωστεί πάνω και να δώσουν ένα πάτσο στο σύστημα, όχι στον εαυτό τους».

Η Ραμόνα Φίλιπ δήλωσε ότι έγνοια της είναι η γυναίκα και όλες οι μάνες που προσπαθούν να ισορροπήςουν στην καθημερινότητα, ανάμεσα στη δουλειά και στο σπίτι.

10:11 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Κυνηγοί στη Λάρνακα

Με πλήρη συνδυασμό και οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Υποψήφιοι είναι οι Τουλα Ναθαναήλ, Χρίστος Καραγιάννης, Ηράκλεια Ηρακλέους, Αντώνης Παττίχης, Παρασκευάς Θεοφάνους, Κασιουρής Κυριάκος.

10:10 Πρόεδρος Κυνηγών: Οι υποψήφιοι μας είναι άτομα του κόπου και του μόχθου

Κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων των Κυνηγών (ΚΕΚΚ) στην Αμμόχωστο, ο Πρόεδρος Νικόλας Προδρόμου, είπε «καταθέσαμε τις υποψηφιότητες μας. Είναι ένας αγώνας που άρχισε το 2021 με 36 υποψήφιους και σήμερα έχουμε 55 υποψήφιους. Δεν είναι άτομα της πολιτικής, αλλά άτομα του κόπου και του μόχθου. Είναι πανέτοιμοι να αγωνιστούν για τις αρχές τους, για το δίκαιο και την αλήθεια. Η πατρίδα και ο λαός υπεράνω όλων».

10:07 Ο Νίκος Κληρίδης πλάι στον ξάδερφο του Χρίστο και την ΔΗΜΑΛ

Στην Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος “Αρχάγγελος” της Ιεράς Μονής Κύκκου βρέθηκε ο Νίκος Κληρίδης.

Ο γνωστός δικηγόρος που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα για την υπόθεση Σάντη βρέθηκε δίπλα στον ξάδερφο και δικηγόρο του, Χρίστο Κληρίδη.

10:01 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ και στη Λεμεσό

Σειρά στη Λεμεσό πήραν οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ, με τον Λοΐζο Μιχαήλ να καταφτάνει συνοδευόμενος από το παιδί του.

Οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ:

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Ελένη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χάρις ΚΛΕΑΘΟΥΣ Ηλιάνα ΚΟΥΜΗ Ειρηναίος (Ρένος) ΜΙΧΑΗΛ Λοΐζος ΣΟΛΩΜΟΥ Αβραάμ ΣΤΑΥΡΟΥ Ηλίας Σταύρος ΣΤΑΥΡΟΥ Σταύρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μάριος ΤΟΝΓΗΣ Νικόλας ΤΣΑΠΠΑΣ Ιωάννης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρίστος

Ο νεαρός υποψήφιος με τη Δημοκρατική Παράταξη, Τονιτς Νικόλας, 21 ετών, ανήκει στη νέα γενιά που θέλει να έχει ενεργό ρόλο στα κοινά. Είναι φοιτητής και παράλληλα ποδοσφαιριστής στην ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, συνδυάζοντας καθημερινά τις σπουδές με τον αθλητισμό.

10:01 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 της ΔΗΠΑ στη Λάρνακα

Στις 10:00 προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υποψήφιοι είναι: Χρίστος Καραβίας, Γιώργος Κούμα, Αλέξης Κουννάς, Δέσποινα Ξενιτίδου, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Κωστάκης Πίπονας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως όλα κυλούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και χωρίς απρόοπτα, μέχρι στιγμής.

10:00 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 του ΑΚΕΛ στην Κερύνεια

Στις 10:00 προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 του ΑΚΕΛ. Υποψήφιοι είναι οι: Κωνσταντίνου Κωστάκης, Λουκά Αβραάμ, Χάσικου Αναστασία

10:00 Χρίστος Κληρίδης: Είμαστε πολέμιοι της μετριότητας

«Σαν ΔΗΜΑΛ ελπίζουμε ότι η φωνή ενάντια σε λύσεις οι οποίες πιστεύουμε θα είναι καταστροφικές θα ακουστεί και είμαστε σίγουροι για μια σωστή λύση του Κυπριακού. Για μια Κύπρο ελεύθερη απαλλαγμένη από κατοχή, στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις και ενιαία», σημείωσε ο Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής (ΔΗΜΑΛ).

«Είμαστε πολέμιοι της μετριότητας, θα πολεμήσουμε για μια Κύπρο σύγχρονη», πρόσθεσε.

09:59 Υποψηφιότητα υπέβαλαν και οι υποψήφιοι του ΕΛΑΜ στη Λεμεσό

09:58 Το ΕΛΑΜ Πάφου κατέθεσε τις υποψηφιότητές του

Το ΕΛΑΜ Πάφου κατέθεσε τις υποψηφιότητες των υποψηφίων του στην Πάφο, με την πρώτη «εκτός προγράμματος» είδηση να έρχεται από το κόμμα αυτό: Πρόκειται για το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί τέσσερις και όχι πέντε υποψηφιότητες, δεδομένου ότι ο πέμπτος υποψήφιος του ΕΛΑΜ στην Πάφο, ο Κυριάκος Σάββα, έχει όπως είναι γνωστό αφαιρεθεί από το ψηφεδέλτιο με απόφαση της ηγεσίας του κόμμματος λόγω των γνωστών πλέον γεγονότων με την παρουσία του στη συγκέντρωση υπέρ του Επισκόπου Τυχικού.

Αυτό που ψιθυρίζεται στους χώρους της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, είναι το ενδεχόμενο ο αποβληθείς υποψήφιος του ΕΛΑΜ να εμφανισθεί σήμερα ως ανεξάρτητος υποψήφιος, πράγμα που μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται.

Οι τέσσερις υποψήφιοι του ΕΛΑΜ Πάφου είναι : Γρηγορίου Χαράλαμπος, Θεοχάρους Γιώργος, Μιχαήλ Μιχάλης, Παπαδημήτρης Δημήτρης.

09:50 – Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 του ΕΛΑΜ στη Λάρνακα

Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 του ΕΛΑΜ στις 9:50. Υποψήφιοι είναι: Βαλεντίνος Αλαμάνγκος, Άντρη Χριστοδούλου, Αντρέας Καδής, Ζήνωνας Μιχαηλίδης, Στέλιος Πασιουρτίδης, Σωτήρης Ιωάννου.

Σημειώνεται πως έπειτα από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας έχει επιτραπεί η υποψηφιότητα του κ. Βαλεντίνου Αλαμανγκου, η οποία ήταν μια από τις τρεις που βρίσκονταν στο μικροσκόπιο, λόγω προηγούμενης καταδίκης του υποψηφίου.

09:48 – Έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την ΔΗΠΑ στην Πάφο

Με πολύ γοργό ρυθμό προχωρεί η διαδικασία στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. Η μια μετά την άλλη οι κομματικές ομάδες προχωρούν στα αρμόδια συνεργεία υποβάλλοντας τις υποψηφιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής προβλήματα και απρόοπτα.

Πλέον, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την ΔΗΠΑ. Οι πέντε υποψήφιοι που επισημοποίησαν την κάθοδο τους για την εκλογική διαδικασία, είναι οι: Αμβροσιάδης Ευκλείδης, Κεσούρης Ανδρέας, Μαυράκη Κυριακή, Χαριλάου Χαρά, Χρυσάνθου Θάνος.

09:46 – Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα

Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 του ΔΗΚΟ. Πρόκειται για τους: Αποστόλου Ανδρέας, Δημητρίου Δημήτρης, Διομήδους Νικόλας, Λύτρας Κώστας, Πουτζιουρής Ζαχαρίας, Σταυρινοπούλου (Τουμάζου) Γεωργία.

09:45 – Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 του ΕΛΑΜ στην Κερύνεια

Προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 του ΕΛΑΜ. Υποψήφιοι είναι οι: Βασιλείου – Χριστοφίδου Πόλα, Δρουσιώτης Κυριάκος, Τοούλας Γιώργος.

09:43 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 10 του ΑΚΕΛ στη Λεμεσό

Δώδεκα υποψήφιοι για το ΑΚΕΛ εκ των οποίων οι πέντε είναι γυναίκες.

Τους υποψήφιους συνόδευσαν ο Επαρχιακός Γραμματέας του Κόμματος Γιώργος Γεωργίου όπως και ο πρώην Δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου.

09:41 – Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Οικολόγοι στη Λάρνακα

Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι υποψήφιοι του Κινήματος Οικολόγων. Υποψήφιοι είναι οι Βιολάρη Κατερίνα, Ευαγγέλου Ιωάννης, Ηρακλέους Χαράλαμπος, Ιωσηφίδης Χρίστος. Παράσχου Λίζα, Πατάτα Αλεξία.

Ανάμεσα στους υποψήφιους των Οικολόγων είναι και ο Χριστός Ιωσηφίδης, ο οποίος δεν… χάνει εκλογική αναμέτρηση. Ήταν αναξαρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, υποψήφιος για τον δημαρχιακό θώκο Αθηένου και τώρα για δεύτερη φορά υποψήφιος βουλευτής με τους Οικολόγους.

09:40 Υπέβαλε υποψηφιότητα ο Ιάκωβος Φοίβου από τους Λακεδεμόνιους στην Κερύνεια

Νωρίτερα από ότι προβλεπόταν προσήλθε για να υποβάλει την υποψηφιότητά του για την επαρχία Κερύνειας ο υποψήφιος με το Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι Φοίβου Ιάκωβος.

09:40 Τέλος της διαδικασίας στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και για την ΕΔΕΚ

Τέλος της διαδικασίας στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και για την ΕΔΕΚ. Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος υπέβαλαν την υποψηφιότητα τους. Πρόκειται για τους Δημητρίου Βάσο, Θεοδώρου Βασίλη, Καραγιάννη Παναγιώτη, Στεφάνου Μελίνα, Στυλιανάκη Πέτρο.

09:40 Υποψηφιότητα υπέβαλαν οι 6 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα

Υποψηφιότητα υπέβαλαν στις 9:40 οι 6 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ– ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ συνοδευόμενη από την επαρχιακή Γενική Γραμματεα, Χρυστάλλα Αντωνίου. Υποψήφιοι είναι: Ξιούρουππα Πανίκκος, Πασιουρτίδης Ανδρέας, Στυλιανού Μάριος, Τζιωνή Ελένη, Χαραλάμπους Φωτεινή, Χριστοδούλου Πωλίνα.

09:35 Ολοκληρώθηκε η υποβολή των υποψηφιοτήτων και για το ΔΗΚΟ στη Λεμεσό

Με την παρουσία του Άγγελου Βότση υπέβαλαν υποψηφιότητα οι υποψήφιοι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πρόκειται για 12 υποψηφίους οι οποίοι είχαν κοινούς υποστηρικτές Στους προτείνοντες ξεχώρισε η παρουσία του Άγγελου Βότση ενώ στους υποστηρίζοντες και για τους 12 υποψηφίους είναι ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

09:35 Ολοκληρώθηκε η υποβολή των υποψηφιοτήτων και για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην Πάφο

Στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ολοκληρώθηκε πλέον και η υποβολή των υποψηφιοτήτων και για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ. Οι πέντε υποψήφιοι του κόμματος είναι: : Ιωάννου Νατάσα, Κωνσταντινίδου Άντρη, Σαββίδης Χρύσανθος, Σίμου Κυριάκος, Σκορδής Πανίκος.

09:34 Ελένη Θεοχάρους: Καλώ τον κόσμο της Αλληλεγγύης να στηρίξουν με κάθε δύναμη το ΔΗΚΟ

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, έχοντας τη μεγάλη τιμή να προτείνω τους υποψηφίους του ΔΗΚΟ. Αισθάνομαι βαθύτατη την ευθύνη απέναντι στο ΔΗΚΟ. Ενόψει της επικείμενης και τυπικά της διάλυσης της Αλληλεγγύης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιδεολογικό μας μανιφέστο είναι εμπνευσμένο από τον Τάσσο Παπαδόπουλο και το ΔΗΚΟ, καλώ τον κόσμο της Αλληλεγγύης να στηρίξουν με κάθε δύναμη το ΔΗΚΟ».

09:30 Νικόλας Παπαδόπουλος: Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα ευθύνης

«Σήμερα στεκόμαστε ενώπιον των πολιτών. Ενώπιον της κοινωνίας. Με μια ομάδα ανθρώπων που είναι έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνες. Οι πολίτες ζητούν αποτελέσματα και όχι λόγια. Ως ΔΗΚΟ έχουμε πάρει μια συνειδητή επιλογή. Αποφασίσαμε να ακούμε την κοινωνία και να παλέψουμε για λύσεις και την εφαρμογή τους. Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα ευθύνης. Η χώρα μας σήμερα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις που ενώνουν και δεν διχάζουν. Καλές επιτυχίες, καλή προεκλογική, καλή ψήφο», είπε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

09:30 – Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 της ΔΗΠΑ στην Κερύνεια

Προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 της ΔΗΠΑ. Υποψήφιοι είναι οι: Μιχάλης Σκορδής, Πωλίνα Σολωμού, Χρίστος Χατζηχριστοδούλου.

09:28 Ολοκληρώθηκε και η υποβολή των υποψηφιοτήτων του ΔΗΣΥ Πάφου

Ολοκληρώθηκε και η υποβολή των υποψηφιοτήτων του ΔΗΣΥ Πάφου. Οι πέντε υποωήφιοι του κόμματος είναι: Γεωργίου Γιώργος, Καρσεράς Κωνσταντίνος, Κουππάρης Σωτήρης, Κωνσταντίνου Νικολέττα, Πάζαρος Χαράλαμπος.

09:25 Σταύρος Παπαδούρης: Θα βγούμε ενδυναμωμένοι

«Θα συνεχίσουμε ως λάβαρο την ιστορία 30 χρόνων, o κόσμος να μας δώσει την δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτό το έργο», δήλωσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης. Πρόσθεσε πως το Κίνημα θα βγει ενδυναμωμένο, έχοντας στο πλευρό του αξιόλογα άτομα να το πλαισιώνουν.

09:24 Υπέβαλαν υποψηφιοτητα οι 6 της ΕΔΕΚ στη Λάρνακα

Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 6 της ΕΔΕΚ Αντώνης Αντώνη, Βασιλείου Χρίστος, Κοραής Στυλιανός, Λευκαρίτης Σάββας, Μαλαχουρίδης Αχιλλέας και Χαραλάμπους Χαράλαμπος. Τους υποψηφίους εκπροσώπησε ο κ. Μαλαχουρίδης μαζί με δύο προτείνοντες.

09:19 Στέφανος Στεφάνου: Το ΑΚΕΛ αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη της κοινωνίας

«Η χώρα μας και η κοινωνία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Το ΑΚΕΛ αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη της κοινωνίας και αυτό έχει αποδειχθεί πάμπολλες φορές. Το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για την κοινωνία, για τον εργαζόμενο, για τον απλό πολίτη. Χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη στη Βουλή η κοινωνία, για να αγωνίζεται για τα δικά της συμφέροντα. Αυτή η δύναμη είναι το ΑΚΕΛ. Για την κοινωνία, για την Κύπρο μας. Καλή ψήφο σε όλους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Πρόσθεσε ότι το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ είναι ψηφοδέλτιο εμπειρίας και γνώσης.

09:18 Άρχισε η διαδικασία στην Πάφο – Υπέβαλαν οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ

Άρχισε η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, χωρίς προβλήματα. Ήδη η πρώτη ομάδα υποψηφίων ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Πρόκειται για τους πέντε υποψήφιους του ΑΚΕΛ: Θεοφάνους Μαριέλλα, Νικολάου Ανδρέας, Σαββίδης Νίκος, Σκούρου Γιώργος, Φακοντής Βαλεντίνος

09:17 Υπέβαλαν υποψηφιότητες ΕΔΕΚ και Λακεδαιμόνιοι στη Λεμεσό

Και το Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι

09:16 Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για Λεμεσό

Πρώτο άνοιξε τη διαδικασία ο ΔΗΣΥ με τους υποψηφίους να φτάνουν στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού συνοδευόμενοι από τον Ευθύμιο Δίπλαρο και τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

09:15 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 της ΕΔΕΚ στην Κερύνεια

Στις 09:15 προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 της ΕΔΕΚ. Υποψήφιοι είναι οι: Κύρου Μάριος, Λεωνίδου Μάρκος, Πάρπας Πανίκος.

09:11 Με λεωφορείο έφτασαν οι Οικολόγοι στη Λευκωσία

09:10 Υπέβαλαν τις υποψηφιότητες τους οι υποψήφιοι του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Κερύνειας

09:09 Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 του ΔΗΣΥ στην Κερύνεια

Στις 09:00 προσήλθαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι 3 του ΔΗΣΥ.

Υποψήφιοι είναι οι: Γεωργιάδης Δήμος, Κουμέττου Βασίλης, Σούπερμαν Ρίτα.

09:08 Πρώτος άνοιξε τη διαδικασία ο ΔΗΣΥ στη Λεμεσό

09:04 Αννίτα Δημητρίου: Έχουμε τους αντιπροσώπους που χρειαζόμαστε

Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων ενώπιον της Εφόρου Εκλογής, Γεωργίας Λοιζια στη Λάρνακα. Πρώτοι προσήλθαν οι υποψήφιοι του ΔΗΣΥ με επικεφαλής την πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου η οποία θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας.

«Ως ΔΗΣΥ πιστεύουμε ότι έχουμε τους αντιπροσώπους που χρειαζόμαστε, οι πολίτες θέλουν απλότητα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Αννίτα Δημητρίου.

Προτείνοντες της Αννίτας Δημητρίου είναι ο Ζαχαρίας Ζαχαρίου πρώην βουλευτής και Κατερίνα Βάτη Μητσοπούλου. Υποστηρίζοντες είναι ο ακαδημαϊκός Χάρης Μιλλάς και ο επιχειρηματίας Ντίνος Λευκαρίτης.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι οι Σταλω Βωνιάτη, Άντρια Μανώλη, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Αργυρός Ευαγγέλου και Ευριπίδης Φράγκος. Η ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού συνοδευόταν από ιστορικά στελέχη του κόμματος.

09:00 Ξεκινά η υποβολή υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από τον προκαταρκτικό έλεγχο και με βάση το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί στην Υπηρεσία Εκλογών, αναμένεται ότι θα υποβάλουν υποψηφιότητα 745 άτομα.

08:57 Οι υποψήφιοι του ΔΗΣΥ για την Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας

Στην Κερύνεια υπάρχουν 17 κομματικοί σχηματισμοί με 41 υποψηφίους.

08:45 Όλα έτοιμα και στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ενώπιον της Εφόρου Εκλογής Περιφέρειας Λάρνακας Γεωργίας Λοιζιά. Την υποψηφιότητά τους αναμένεται να υποβάλουν 76 άτομα από 16 κόμματα / συνδυασμούς αριθμός αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

08:42 Οι πρώτες φωτογραφίες από τα Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού

Συνολικά 166 άτομα θα υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού.

08:39 Ξεκίνησαν να προσέρχονται οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία

Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα κυρίως υποψήφιοι του ΑΚΕΛ, ανάμεσά τους υποστηρίζοντες και προσωπικότητες της Αριστεράς, όπως οι Ερατω Μαρκουλή, Ποπη Αβρααμ, Χριστος Χριστοφιας ο οποίος δεν επαναδιεκδικεί, ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου Χρίστος Πιτταράς, ο Γιωργος Σαββιδης πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας.

08:22 Όλα έτοιμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» Ιεράς Μονής Κύκκου.