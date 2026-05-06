Εξήντα καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων κατέγραψε το 2025 η Υπηρεσία Διακρίβωσης Υποθέσεων Εκμετάλλευσης Παιδιών (ΥΔΥΕΠ), αναδεικνύοντας το εύρος του έργου που επιτελείται στην προστασία των παιδιών.

Η υπηρεσία τονίζει ότι πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια υπόθεση που διερευνήθηκε σε βάθος, με συστηματική προσέγγιση και εξειδίκευση. Στο πλαίσιο της δράσης της, η ΥΔΥΕΠ συνεργάζεται με τον οργανισμό Hope For Children CRC Policy Center και το «Σπίτι του Παιδιού», εξασφαλίζοντας ουσιαστική στήριξη στα θύματα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Με πολυθεματική προσέγγιση, διασφαλίζει:

▪️ Άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση.

▪️ Φιλική προς τα παιδιά διερεύνηση.

▪️ Ουσιαστική στήριξη σε κάθε στάδιο.

Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας.