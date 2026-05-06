Μια καινοτόμος ιαπωνική εφεύρεση κάνει τον γύρο του κόσμου: σχολικές καρέκλες που μετατρέπονται σε ατομικά προστατευτικά κράνη μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, προσφέροντας άμεση κάλυψη στους μαθητές σε περίπτωση σεισμού.

Στην Ιαπωνία έχει αναπτυχθεί μια καινοτόμος λύση για την προστασία των μαθητών κατά τη διάρκεια σεισμών με τις σχολικές καρέκλες που μετατρέπονται μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα σε ατομικά προστατευτικά κράνη.

Η ιδέα βασίζεται στην ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική ασφάλεια σε μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο των σεισμών με τρομακτική συχνότητα και ένταση.

Transformer chairs with backs that turn into helmets — an unusual Japanese invention for earthquake protection



To detach the helmet, you simply turn a handle in the seat. It protects not only the head but also the neck and spine from falling debris.



Ironically, despite efforts… pic.twitter.com/48QqOLzSZJ — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026

Καρέκλες που μετατρέπονται σε αντισεισμικό εξοπλισμό

Οι καρέκλες αυτές λειτουργούν με έναν απλό μηχανισμό περιστροφής, ο οποίος ενεργοποιεί την αναδίπλωση της πλάτης και τη δημιουργία ενός προστατευτικού καλύμματος γύρω από το κεφάλι, τον αυχένα και τον κορμό του μαθητή.

Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν άμεση κάλυψη από πιθανή πτώση συντριμμιών σε περίπτωση κατάρρευσης ή ζημιών στο κτίριο, ενώ ο μαθητής το μόνο που έχει να κάνει είναι να γυρίσει αυτόν τον διακόπτη που βρίσκεται στο κάθισμά του.

Μια καινοτομία στην Ιαπωνία

Η κατασκευή τους βασίζεται σε ελαφρύ αλλά ανθεκτικό χαλύβδινο σκελετό, σε συνδυασμό με υλικά απορρόφησης κραδασμών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες.

Έχουν δοκιμαστεί μέσω προσομοιώσεων σεισμικών δονήσεων, δοκιμών πτώσης και αντοχής σε πίεση, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους ως μέσο άμεσης προστασίας.

Οι καρέκλες ενσωματώνονται πλήρως στο περιβάλλον της τάξης και μοιάζουν με συνηθισμένα έπιπλα, χωρίς να απαιτούν ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης ή περίπλοκη εγκατάσταση. Επιπλέον, είναι πλήρως μηχανικές, χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα ή μπαταρίες, κάτι που εξασφαλίζει λειτουργικότητα ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Παραδόξως, σύμφωνα με το NEXTA, παρά τις προσπάθειες προώθησης της ιδέας, η εταιρεία που την υποστήριζε κατέληξε να χρεοκοπήσει.

iefimerida.gr