Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων συμμετείχε στις εργασίες τεχνικής επιτροπής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη, με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη στη μεταποιητική βιομηχανία και τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας.

Την ΟΕΒ εκπροσώπησε ο Λειτουργός του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Μάρκος Καλλής, στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής του ILO, η οποία εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει την παραγωγικότητα, την απασχόληση, τις δεξιότητες, τις συνθήκες εργασίας και την ομαλή μετάβαση της βιομηχανίας.

Ως μέλος της ολιγομελούς αντιπροσωπείας της εργοδοτικής πλευράς, η ΟΕΒ είχε την ευκαιρία να μεταφέρει τις θέσεις της κυπριακής επιχειρηματικότητας στον διεθνή διάλογο για το μέλλον της εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα πρακτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, με το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων να περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση συνεκτικών πολιτικών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιομηχανία.

Μεταξύ άλλων, οι κατευθύνσεις αφορούν την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση της διά βίου μάθησης, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

Το κείμενο αναφέρεται επίσης στην ανάγκη αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών, βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προώθησης της συμπερίληψης.

Μέσα από την παρουσία της, η ΟΕΒ υποστήριξε την ανάγκη για μια ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η προσέγγιση αυτή πρέπει να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στηρίζοντας ταυτόχρονα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι η ομαλή προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μετάβαση της βιομηχανίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε υψηλού επιπέδου διεθνείς τριμερείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων αποτελεί, σύμφωνα με την ΟΕΒ, ακόμη μία ένδειξη της αναγνώρισής της όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.