Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή ημέρα της επίσημης υποβολής των υποψηφιοτήτων, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Νομική Υπηρεσία βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας. Στο επίκεντρο της προσοχής, βρίσκεται το Άρθρο 64 του Συντάγματος, το οποίο καθορίζει τις αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας πολίτης για να διεκδικήσει μια έδρα στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών, λειτουργώντας προληπτικά, εξετάζει ήδη, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις ατόμων που έχουν εξαγγείλει δημόσια την πρόθεσή τους να κατέλθουν ως υποψήφιοι με συγκεκριμένα κόμματα (ΕΛΑΜ, Volt, Άμεση Δημοκρατία). Η προεργασία αυτή, αφορά το κατά πόσον οι εν λόγω εν δυνάμει υποψήφιοι, πληρούν τα κριτήρια του νόμου, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως σε προηγούμενες καταδίκες και κατά πόσον αυτές εμπίπτουν στην κατηγορία των «ατιμωτικών αδικημάτων» ή αδικημάτων «ηθικής αισχρότητας».

Το Σύνταγμα είναι σαφές ως προς τα προσόντα εκλογιμότητας. Για να γίνει δεκτή μια υποψηφιότητα βουλευτή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1. Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

2. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

3. Να μην έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας και να μην έχει στερηθεί της εκλογιμότητας για εκλογικό αδίκημα.

4. Να μην πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο για τα καθήκοντά του.

Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι ο νόμος δεν απαιτεί γενικά «λευκό ποινικό μητρώο». Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένα αδικήματα. Παράλληλα, τονίζεται ότι για να υπάρξει κώλυμα, πρέπει να υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη· το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να τελεί υπό δικαστική διαδικασία ή να κατηγορείται τη δεδομένη στιγμή, δεν του στερεί το δικαίωμα της υποβολής υποψηφιότητας.

Παρόλο που οι εξαγγελίες πληθαίνουν, επίσημα υποψήφιοι θα υπάρξουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 6ης Μαΐου, η οποία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 12:30. Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει ενυπόγραφη δήλωση ότι κατέχει όλα τα απαραίτητα προσόντα.

Αμέσως μετά τη λήξη της υποβολής, ανοίγει η διαδικασία των ενστάσεων. Οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 24 ωρών στον οικείο Έφορο Εκλογής, η οποία εξετάζεται και απαντάται με ταχύτατες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω κομματικών συνδυασμών (με ελάχιστο αριθμό δύο υποψηφίων ανά περιφέρεια), είτε ως μεμονωμένοι ανεξάρτητοι. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά συνδυασμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των εδρών της εκάστοτε εκλογικής περιφέρειας. Η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για τις γκρίζες ζώνες ορισμένων υποψηφιοτήτων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει την τελική σύνθεση των ψηφοδελτίων για τις εκλογές της 24ης Μαΐου.