Μία πρωτότυπη και ταυτόχρονα εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν την Κυριακή, 3 Μαΐου, στο Σιμκέντ 2 οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας του Καζακστάν, FC Ordabasy, λίγο πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη FC Aktobe, καθώς έφτασαν στο γήπεδο πάνω σε άλογα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο σύλλογος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αυτοί οι δύο οπαδοί φορώντας παραδοσιακές στολές και καπέλα με τα σύμβολα της FC Ordabasy συνοδεύουν μαζί με πολλές μηχανές και πλήθος κόσμου το πούλμαν της ομάδας εκφράζοντας την υποστήριξή τους.

Οι οπαδοί άναψαν καπνογόνα στα χρώματα του συλλόγου και ύψωσαν σημαίες με το λογότυπο της Ordabasy δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο, Kazhimukan Munaitpasov.

Τα σκηνικά πριν από τον αγώνα έγιναν γρήγορα viral με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες στα social media να συγκρίνουν την ατμόσφαιρα στο Σιμκέντ με παρόμοια σκηνικά που παρατηρούνται σε αγώνες ανάμεσα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενώ χαρακτήρισαν την πόλη ως πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου.

«Αυτό είναι το αποκορύφωμα», «Το Σιμκέντ είναι πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου», «Αυτή είναι η πρώτη ομάδα οπαδών στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ του Καζακστάν που κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο», είναι μερικά από τα σχόλια που έγραψαν οι χρήστες στο διαδίκτυο.

