Ανακοίνωση σε σχέση με το πόρισμα των λειτουργών επιθεώρησης για το βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» αναμένεται να εκδώσει σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς.

Όπως έχει δηλώσει ο Επίτροπος Διαφάνειας στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής, σήμερα θα δοθούν στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος των λειτουργών, δηλαδή, ο όγκος του πορίσματος, ο αριθμός των τεκμηρίων, ο αριθμός των μαρτύρων.

Σημειώνοντας πως ο χρόνος που θα εκδώσει η Αρχή τη δική της θέση επί του πορίσματος είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια αυτή τη στιγμή, καθώς είναι τεράστιος ο όγκος του πορίσματος, ο κ. Πογιατζής είπε πως σήμερα δεν θα δοθούν καθόλου στοιχεία από τα ευρήματα των ερευνητών.

Τα τέσσερα μέλη της ερευνητικής ομάδας της υπόθεσης, είναι η Αυστραλή Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ (επικεφαλής), ο Ανδρέας Ευθυμίου, ο Χαρίλαος Χρυσάνθου και ο Ορέστης Νικήτα.

