Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Κωνσταντίνος Καραγιώργης χαρακτήρισε την κατάσταση στον τομέα καυσίμων «ως ανησυχητική και αβέβαιη».

Η δήλωση έγινε την Πέμπτη, την ίδια μέρα που λίγη ώρα ενωρίτερα η τιμή του μπρεντ είχε εκτιναχθεί στα 126 δολάρια το βαρέλι, αφού φαίνεται πως οι αγορές βαρέθηκαν να δίνουν πίστη στις διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι τελειώνει όπου να ‘ναι ο πόλεμος.

Μάλιστα, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι οι μεγάλες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί στην κυπριακή λιανική αγορά καυσίμων. Και εκείνη τη μέρα, στην Κύπρο είχαμε μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης 1,88 το λίτρο. Θα συμφωνήσετε πως είναι θέμα χρόνου να πιάσουμε ή να ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ. Στη βενζίνη 95 η μέση τιμή ήταν την Πέμπτη 1,54 το λίτρο.

Μακάρι να μας προλάβει η αποκλιμάκωση της κρίσης και να σταματήσει κάπου εκεί η άνοδος.

