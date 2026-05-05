Η Κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το Στεγαστικό Σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας για νέους και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών, προκειμένου να καλύψει όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι υποβλήθηκαν συνολικά, 1018 αιτήσεις.

Εγκρίθηκαν 677 αιτήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 418 έχουν απορριφθεί, επειδή δεν ήταν ορθές.

Ο κύριος Ιωάννου διευκρίνισε ότι όσοι απορρίφθηκαν, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά, επειδή το Σχέδιο έκλεισε.

Αρχικά είχαν εγκριθεί 400 αιτήσεις, με το συνολικό ποσό επιδότησης να ανέρχεται στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός Εσωτερικών επισήμανε πως οι δικαιούχοι έχουν ήδη ενημερωθεί και αρκετοί εξ αυτών έλαβαν τα χρήματα της επιδότησης. Το ποσό της επιδότησης είναι μέχρι 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κύριο Ιωάννου, η ενημέρωση των υπολοίπων 277 δικαιούχων, θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Το συνολικό ποσό της πρόσθετης επιδότησης ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

