Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ χαιρετίζει την υπογραφή της Διακήρυξης της Λευκωσίας, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για τους ναυτικούς και για μια ναυτιλιακή πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Διακήρυξη υπογράφηκε στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιων για τις θαλάσσιες μεταφορές, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 29 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, η Διακήρυξη αποτελεί ολοκληρωμένο πλαίσιο που στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών, καθώς και στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, μέσα από επτά βασικούς θεματικούς άξονες.

Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν τους ναυτικούς από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει, μέσα από τη Διακήρυξη της Λευκωσίας η Κύπρος αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι εργαζόμενοι στη θάλασσα αποτελούν προτεραιότητα και το σημαντικότερο κεφάλαιο του ναυτιλιακού τομέα.

Ανθρωποκεντρική ναυτιλιακή πολιτική

Η Διακήρυξη, σύμφωνα με την ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, αναδεικνύει έναν ευρωπαϊκό ναυτιλιακό τομέα που παραμένει ανταγωνιστικός και ταυτόχρονα κοινωνικά υπεύθυνος, θέτοντας στο επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης, η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλία, η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διασφάλιση ασφαλούς και κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνονται, όπως σημειώνει, στις βασικές πρόνοιες της Διακήρυξης.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι πρόνοιες αυτές επιβεβαιώνουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, την οποία στηρίζει πλήρως.

Συνέχιση συνεργασίας για τους ναυτικούς

Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ σημειώνει ότι η συνεργασία της Ομοσπονδίας Μεταφορών της ΣΕΚ με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, καθώς και με τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφορών, της οποίας είναι μέλος, θα συνεχιστεί.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών, η αντιμετώπιση της έλλειψης ναυτικού εργατικού δυναμικού και η περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής σημαίας.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ συγχαίρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για την ουσιαστική του συμβολή κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και για την επιτυχή κατάληξη στην υπογραφή της Διακήρυξης.

Όπως σημειώνει, η Διακήρυξη της Λευκωσίας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ναυτιλιακό κλάδο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων απαιτήσεων λόγω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.