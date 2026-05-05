Την τελική έκθεση για την πολύμηνη έρευνα που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία» παρέλαβε εμπρόθεσμα η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, με το πολυσέλιδο πόρισμα των περίπου 3.000 σελίδων να τίθεται πλέον υπό αξιολόγηση, ενώ τα συμπεράσματα αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και εν μέσω διαβεβαιώσεων ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”), ανακοινώνει τα ακόλουθα αναφορικά με την πιο πάνω Έρευνα:



Η Τελική Έκθεση των 4 Λειτουργών Επιθεώρησης παραδόθηκε στην Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί (30 Απριλίου, 2026).



Κατά τη διάρκεια της Έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις προς το σκοπόν λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων.

Κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα.



Κατατέθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα.



Ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793.



Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της Έκθεσης, μαζί με τα συνημμένα είναι περίπου 3000.



Επί του παρόντος, η Αρχή δεν δύναται να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της Έκθεσης. Θα πρέπει πρώτα να ακολουθηθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, ήτοι μελέτη της Έκθεσης, αξιολόγησή της και απόφαση της Αρχής επί του περιεχομένου της. Προς το σκοπόν αυτόν έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας στην Αρχή.

Μέχρι τότε, όλες οι διεργασίες διεξάγονται υπό συνθήκες πλήρους εχεμύθειας όπως προνοεί η νομοθεσία.



Μετά το πέρας των πιο πάνω διαδικασιών, η Αρχή, στα πλαίσια της διαφάνειας θα εκδώσει λεπτομερή Ανακοίνωση για το περιεχόμενο της Έκθεσης.



Ο χρόνος έκδοσης της Ανακοίνωσης, λόγω του ογκωδέστατου υλικού δεν δύναται να υπολογιστεί επακριβώς αλλά σίγουρα θα είναι πριν το τέλος Ιουνίου, 2026.

Η αρχή τονίζει με έμφαση ότι, ουδεμία διασύνδεση υπάρχει μεταξύ της ημερομηνίας των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου, 2026 και του γεγονότος ότι, η Ανακοίνωση της Αρχής αναμένεται να εκδοθεί μεταγενέστερα της πιο πάνω ημερομηνίας. Η αναφορά αυτή γίνεται επειδή, από κάποιους, αποδίδονται σκοπιμότητες για αυτή την καθυστέρηση.



Σε προηγούμενη Ανακοίνωσή μας, είχαμε αναφέρει ότι, η διαπιστωθείσα καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους υγείας των 2 από τους 4 Λειτουργούς Επιθεώρησης.



Τέλος, εκκλήσεις όπως, έστω και τα αποτελέσματα της Έρευνας δημοσιοποιηθούν πριν τις Βουλευτικές Εκλογές, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Θα ήταν άκρως ανεύθυνο από πλευράς Αρχής εάν ανακοινώνετο οτιδήποτε για το περιεχόμενο της Έκθεσης, προτού ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες.



Πέραν της παρούσας Ανακοίνωσης, κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος