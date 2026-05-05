Τώρα που σιγά σιγά ξεκαθαρίζει η υπόθεση της Σάντη με την ιστορία των απειλών και της φυγάδευσης στη Γερμανία που η γυναίκα δεν είδε από κοντά, κάποιοι πρέπει να μας εξηγήσουν πού είναι τα στοιχεία που κατείχαν και αποδείκνυαν τους ισχυρισμούς τους.

Όταν τα ίδια τα γεγονότα δείχνουν άλλο αποτέλεσμα και ουδείς εξ όσων κατέθεσαν επιβεβαίωσαν έστω και έναν ισχυρισμό, τότε κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να συνωμότησε το σύμπαν για να κουκουλώσει μια τόσο σοβαρή υπόθεση μεγατόνων, με παιδεραστές, επαύλεις στη Νίκαια, φυγαδεύσεις στη Γερμανία, εκατομμύρια που βγήκαν στο εξωτερικό κ.α. έωλα επιχειρήματα.

Δεν γίνεται από τη μια να λες «ας τα διερευνήσει όποιος θέλει» και την ίδια ώρα να μη σου αρέσει το FBI ή η Europol. Είναι καιρός η αλήθεια του ενός να συμπίπτει με την αλήθεια των γεγονότων και να μην τα βάζουν με τους δημοσιογράφους που απλά κάνουν τη δουλειά τους και κρίνονται καθημερινά.

ΜΙΧ.