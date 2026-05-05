Ο Τιμ Φράιντε πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες επιτρέποντας σε μερικά από τα πιο θανατηφόρα φίδια του πλανήτη να τον δαγκώνουν επανειλημμένα, στο πλαίσιο μιας ακραίας προσπάθειας που συνδέθηκε με την επιστημονική έρευνα.

Ο 58χρονος Αμερικανός από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, έθεσε συνειδητά τον εαυτό του σε ακραίο κίνδυνο, επιτρέποντας σε μερικά από τα πιο θανατηφόρα φίδια του πλανήτη να τον δαγκώνουν επανειλημμένα, σε μια ιδιότυπη και οριακή προσπάθεια να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός καθολικού αντιοφικού ορού.

«Ο κόσμος έλεγε ότι είμαι τρελός»

Η εμμονή του Φράιντε ξεκίνησε από μια απλή αλλά επίμονη σκέψη: ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από δαγκώματα φιδιών, συχνά επειδή δεν έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο ορό.

«Ο κόσμος έλεγε ότι είμαι τρελός, φυσικά. Κάποιοι προσπάθησαν να με σταματήσουν», δηλώνει ο ίδιος. «Ήξερα ότι ήταν επικίνδυνο, αλλά άνθρωποι πεθαίνουν από δαγκώματα φιδιών και αυτό με εξόργιζε. Δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Ρίσκαρα τα πάντα και χαίρομαι που το έκανα».

Χωρίς επιστημονική κατάρτιση και εργαζόμενος ως καθαριστής παραθύρων, ο Φράιντε μετέτρεψε το υπόγειο του σπιτιού του σε έναν αυτοσχέδιο χώρο πειραμάτων. Εκεί φιλοξενούσε περίπου 60 φίδια, πολλά από τα οποία ανήκαν στα πιο επικίνδυνα είδη του κόσμου, τα οποία προμηθευόταν από εκτροφείς στη Φλόριντα.

Η μέθοδός του ήταν εξίσου απλή όσο και επικίνδυνη: ξεκίνησε με ενέσεις μικρών ποσοτήτων δηλητηρίου αραιωμένου σε φυσιολογικό ορό, προκειμένου να «εκπαιδεύσει» το ανοσοποιητικό του σύστημα, πριν περάσει στο επόμενο στάδιο, επιτρέποντας στα φίδια να τον δαγκώνουν απευθείας, κυρίως στα χέρια και τα δάχτυλα.

«Ξέρω πώς είναι να είσαι σχεδόν νεκρός»

Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε επανειλημμένα σχεδόν θανατηφόρα. Μόλις τον πρώτο χρόνο, στις 12 Σεπτεμβρίου 2001, δέχθηκε διαδοχικά δαγκώματα από δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα φίδια -μια μονόφθαλμη κόμπρα και μια αιγυπτιακή κόμπρα- μέσα σε διάστημα μίας ώρας. Το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει και να πέσει σε κώμα για αρκετές ημέρες.

«Αν ο γείτονάς μου δεν είχε καλέσει ασθενοφόρο, θα ήμουν νεκρός μέσα σε 15 λεπτά», θυμάται. «Ξέρω πώς είναι να είσαι σχεδόν νεκρός. Είναι κρύο και σκοτεινό, δεν μπορείς να μιλήσεις, το σώμα σου παγώνει. Αλλά μπορούσα να σκέφτομαι και να ακούω τα πάντα γύρω μου».

Παρά τις προειδοποιήσεις και τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός του -ακόμη και της τότε συζύγου του-, ο Φράιντε συνέχισε. «Το σώμα μου ήταν διαλυμένο και σκέφτηκα να τα παρατήσω», λέει. «Αλλά μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να γίνω καλύτερος σε αυτό. Δεν ήταν δίκαιο για όσους έχουν πεθάνει. Επέστρεψα από τον θάνατο, δεν μπορούσα να πω ότι τα παράτησα στους έξι μήνες. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι για αδύναμους».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπέστη επανειλημμένα αναφυλακτικά σοκ, έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του, ενώ ένα από τα δάχτυλά του μαύρισε μετά από δάγκωμα κροταλία, φτάνοντας κοντά στον ακρωτηριασμό. Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, το δηλητήριο κόμπρας προκάλεσε νέκρωση στους μυς του ποδιού του. «Ο μυς κυριολεκτικά “έσκασε” έξω από το πόδι μου. Αναγκάστηκα να τον αφαιρέσω με ξυράφι», περιγράφει. «Δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο μήνες».

Δέχθηκε περισσότερα από 200 δαγκώματα από φίδια

Συνολικά, δέχθηκε περισσότερα από 200 δαγκώματα, περίπου τα μισά από μαύρες μάμπες, ενώ κατάφερε να αναπτύξει ανοσία ακόμη και απέναντι στο δηλητήριο του εσωτερικού τάιπαν, ενός από τα πιο τοξικά φίδια στον κόσμο. «Ήταν ένας μεγάλος στόχος για μένα», λέει. «Αφιέρωσα τέσσερις μήνες προετοιμασίας. Ήξερα ότι αν τα καταφέρω με αυτό, μπορώ να τα καταφέρω με οτιδήποτε».

Η εμμονή αυτή άρχισε να αποκτά επιστημονικό ενδιαφέρον μόλις το 2019, όταν η εταιρεία βιοτεχνολογίας Centivax, με έδρα την Καλιφόρνια, τον προσέλαβε και ξεκίνησε να μελετά το αίμα του, απομονώνοντας αντισώματα που είχε αναπτύξει μέσα από τις συνεχείς εκθέσεις στο δηλητήριο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Jacob Glanville, ο Φράιντε είχε εκτεθεί σε «δηλητήρια από εξαιρετικά θανατηφόρα φίδια που κανονικά θα μπορούσαν να σκοτώσουν ένα άλογο».

Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα έδειξε ότι τα αντισώματα αυτά μπορούν να εξουδετερώσουν τοξίνες από 19 διαφορετικά είδη της οικογένειας των ελαπιδών, στην οποία ανήκουν φίδια όπως οι κόμπρες, οι μάμπες και τα κοράλλια φίδια. Πρόκειται για περίπου το ήμισυ των δηλητηριωδών ειδών που απειλούν τον άνθρωπο, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος αντιοφικού ορού.

«Το έκανα για την ανθρωπότητα»

Οι πρώτες δοκιμές του νέου αυτού ορού αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε λίγο καιρό σε κατοικίδια ζώα στην Αυστραλία, πριν εξεταστεί η χρήση του σε ανθρώπους.

«Ήθελα να βεβαιωθώ ότι όλο αυτό δεν ήταν μάταιο, ότι κανείς δεν θα μπορούσε να πει πως ήμουν απλώς ένας ηλίθιος», δηλώνει ο Φράιντε. «Ήξερα ότι είχα αναπτύξει ανοσία και ότι μπορούσα να βοηθήσω να γεφυρωθεί αυτό το κενό. Το έκανα για την ανθρωπότητα, για τους φτωχότερους ανθρώπους στον πλανήτη».

Σήμερα, το υπόγειο του σπιτιού του δεν φιλοξενεί πλέον φίδια και ο ίδιος έχει σταματήσει τα επικίνδυνα πειράματα, ιδίως μετά από προσωπικές δυσκολίες, όπως το διαζύγιο και οικονομικές πιέσεις. Ωστόσο, η ανοσία του παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αν και αναμένεται να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η ανάγκη για νέες λύσεις είναι επιτακτική. Κάθε χρόνο, περίπου 138.000 άνθρωποι πεθαίνουν από δαγκώματα φιδιών, ενώ άλλοι 400.000 υφίστανται ακρωτηριασμούς ή μόνιμες αναπηρίες. Συνολικά, έως και 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι δαγκώνονται ετησίως. Η αύξηση της θερμοκρασίας, οι αλλαγές στη χρήση γης και η επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε φυσικούς βιότοπους εντείνουν τις πιθανότητες επικίνδυνων συναντήσεων.

Παράλληλα, η παραγωγή αντιοφικών ορών παραμένει ανεπαρκής, ιδίως σε περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι η παραγωγική ικανότητα δεν καλύπτει τις κλινικές απαιτήσεις, ειδικά σε χώρες με περιορισμένες υποδομές.

Τα ίδια τα φίδια, ωστόσο, δεν αποτελούν «εχθρό». Στην πλειονότητά τους αποφεύγουν τον άνθρωπο και επιτίθενται μόνο όταν αισθανθούν απειλή. Με εξελικτική ιστορία άνω των 100 εκατομμυρίων ετών, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στα οικοσυστήματα. «Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στη βιολογία είναι το δηλητήριο», λέει ο Φράιντε. «Τα φίδια έχουν βρει τρόπο να επιβιώνουν χωρίς πόδια, με ένα δηλητήριο που μπορεί να σε σκοτώσει δέκα φορές».

Ο ίδιος δεν κρύβει τον θαυμασμό του: «Είναι απίστευτα πλάσματα. Καμιά φορά κατέβαινα στο υπόγειο με ένα μπουκάλι κρασί και καθόμουν απέναντί τους για ώρες, απλώς κοιτώντας τα».

Πηγή: iefimerida.gr