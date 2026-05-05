Μια κηδεία στην Ταϊλάνδη έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της τελευταίας επιθυμίας του εκλιπόντος, που ήταν ένα πάρτι με χορεύτριες.

Ειδικότερα ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου, είχε ζητήσει από την οικογένειά του να μην πραγματοποιηθεί μια παραδοσιακή τελετή πένθους, αλλά να τιμηθεί η μνήμη του με έναν πιο γιορτινό τρόπο. Συγκεκριμένα, είχε εκφράσει την επιθυμία η κηδεία του να μοιάζει περισσότερο με πάρτι, απορρίπτοντας τη θλίψη και το πένθος.

Η οικογένειά του, σύμφωνα με το δίκτυο Asia One, επέλεξε να σεβαστεί πλήρως την επιθυμία του. Η τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου περιλάμβανε μουσική και χορεύτριες γύρω από το φέρετρο, δημιουργώντας μια εικόνα που διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές κηδείες στην περιοχή.

Σύμφωνα με συγγενείς του, ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος χαρούμενος και ζεστός, που αντιμετώπιζε τη ζωή με θετική διάθεση και είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχαιρετηθεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα του.

Η τελετή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ το σχετικό υλικό έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, κάνοντας την κηδεία γνωστή πέρα από τα σύνορα της Ταϊλάνδης.

