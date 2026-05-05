Αφού κλείδωσε η πρώτη δόση των νομοθετημάτων για τις εκποιήσεις, μέσω της υπογραφής τριών νόμων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, από τους δώδεκα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις αρχές Απριλίου, λειτουργοί του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης εργάζονται πυρετωδώς για την εφαρμογή των αλλαγών που επήλθαν στο νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αναμένεται να διαφοροποιηθούν οι οδηγίες για την υποβολή των παραπόνων που θα κατατίθενται στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο Βαλεντίνα Γεωργιάδου. Παράλληλα, θα αναρτηθεί ενημερωτικό σημείωμα στην ιστοσελίδα του Φορέα για τις επιπρόσθετες πρόνοιες που ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία. Επίσης, αναμένεται να αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αλλαγές και οι επιπλέον επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες από τις 21 Απριλίου.

Πρόσθετο δίχτυ προστασίας

Οι δανειολήπτες έχουν αποκτήσει επιπλέον εργαλεία, καθώς δημιουργείται ένα πρόσθετο θεσμικό δίχτυ προστασίας. Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατότητα η διαδικασία να μην οδηγεί στην εκποίηση του ενυπόθηκου ακινήτου, αλλά να εξαντλείται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης και ρύθμισης του χρέους.

Με τους τρεις νέους νόμους, δύο νομοσχέδια και μία πρόταση νόμου των Οικολόγων, εισάγεται η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου για ποσά μέχρι €20.000. Πρόκειται για διαχρονικό αίτημα των δανειοληπτών, καθώς ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του καταναλωτή. Παράλληλα, τους παραχωρείται η δυνατότητα να εξασφαλίζουν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απόφαση για παράπονα που αφορούν δάνεια, επενδύσεις, ασφαλιστικά συμβόλαια και γενικότερα υπηρεσίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Επίσης, οι δανειολήπτες μπορούν να προσφύγουν στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο με την παραλαβή της επιστολής «Ι» μόνο μία φορά, ενώ έχουν περιθώριο 30 ημερών για τη διευθέτηση των οφειλών.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται περαιτέρω η προστασία της κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα, όταν ο επηρεαζόμενος απευθυνθεί στην Επίτροπο, αναστέλλεται η εκποίηση της κύριας κατοικίας για εξήντα ημέρες, μέχρι την επιβεβαίωση του χρέους.

Παράλληλα, μετά την έκδοση απόφασης από τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο για το ύψος της οφειλής, ο οφειλέτης αποκτά τη δυνατότητα να αποταθεί σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για κατάρτιση Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής ή για εξεύρεση άλλης κατάλληλης λύσης, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Σημειώνεται πως με την πρόταση των Οικολόγων διατηρείται η υποχρέωση η τιμή του πλειστηριασμού να μην μπορεί να τεθεί κάτω από το 50% της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Το Ενοίκιο Έναντι Δόσης

Στο μεταξύ, από χθες άρχισε εκ νέου η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ και θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η περίμετρος του Σχεδίου δεν διαφοροποιήθηκαν από τον αρχικό σχεδιασμό. Το Σχέδιο άνοιξε ξανά, ώστε να ενταχθούν όσοι δεν πρόλαβαν τις προηγούμενες φορές, μετά και από έντονες πιέσεις που άσκησαν τα κόμματα προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Συστάσεις από ΔΝΤ

Σε αυστηρές συστάσεις και προειδοποιήσεις προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις. Σε χθεσινή παρέμβασή του μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην Κύπρο, τάχθηκε κατά των αλλαγών στο πλαίσιο των εκποιήσεων, καθώς, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στη διευθέτηση του χρέους. Το ΔΝΤ αναφέρει ότι «ενώ το υφιστάμενο σύστημα εξισορροπεί σε γενικές γραμμές τα συμφέροντα δανειοληπτών και πιστωτών, οποιαδήποτε χαλάρωση που επιβραδύνει τις διαδικασίες επίλυσης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την πειθαρχία των δανειοληπτών». Παράλληλα, υποστήριξε πως θα μπορούσε να αυξηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος και τελικά να περιοριστεί η χρηματοδότηση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των νέων αγοραστών κατοικίας και των μικρών επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωση σημείωσε πως οποιαδήποτε αναθεώρηση στο πλαίσιο για τις εκποιήσεις θα πρέπει να προστατεύει τους πραγματικά ευάλωτους, χωρίς να δημιουργεί ευκαιρίες εκμετάλλευσης από στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος της οικονομίας, των συνεπών δανειοληπτών και των φορολογουμένων.