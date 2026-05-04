Αρχίζουν από σήμερα να γίνονται δεκτές αιτήσεις για το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», με την προθεσμία υποβολής να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://kedipes.com.cy/σχέδιο-ενοίκιο-έναντι-δόσης-mtr/ και υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σε έντυπη μορφή αιτήσεις υπάρχουν και στα γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, που βρίσκονται στη Γρηγόρη Αυξεντίου 7, στη Λευκωσία, τη Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, στη Λεμεσός, Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, στη Λάρνακα, Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, στην Πάφο και Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, στο Παραλίμνι.

ΚΥΠΕ