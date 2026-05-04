Την εκλογή του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη, στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Δεξιοτήτων και Απασχόλησης των Ευρωεπιμελητηρίων χαιρετίζει το ΚΕΒΕ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την παρουσία της Κύπρου στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η εκλογή Ρουσουνίδη αποτελεί, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, αναγνώριση του ρόλου του ΚΕΒΕ και αναβαθμίζει τη συμβολή της Κύπρου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μέσα από τα νέα του καθήκοντα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν την απασχόληση και τις δεξιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η συμμετοχή του στην Επιτροπή αναμένεται να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ της αγοράς εργασίας και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, παράγοντα που θεωρείται κρίσιμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, παρόχων εκπαίδευσης και φορέων χάραξης πολιτικής, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η εξέλιξη εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες του ΚΕΒΕ για πιο ενεργή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για ουσιαστικότερη εκπροσώπηση των κυπριακών επιχειρήσεων. Ως κύριος θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου και μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων, το ΚΕΒΕ επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματικότητα και την οικονομία.

Η ανάληψη της θέσης από τον Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη ενισχύει, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, τη δυνατότητα του Επιμελητηρίου να παρεμβαίνει πιο ουσιαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της εργασίας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.