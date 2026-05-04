Όχημα βυθίστηκε μερικώς στην άμμο το πρωί της Κυριακής (3/5) σε παραλιακή περιοχή της Λεμεσού, ενώ ο οδηγός επιχειρούσε να σταθμεύσει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το Roadreport, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην παραλία “Miami Beach”, κοντά στο Crowne Plaza Limassol.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός προσπάθησε να περάσει από την αμμώδης επιφάνεια ούτως ώστε να σταθμεύσει, ωστόσο το μπροστινό δεξί μέρος του οχήματος υποχώρησε, καθώς βυθίστηκε σε κρυφή κοιλότητα κάτω από την επιφάνεια της άμμου.

Η τρύπα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να ήταν γεμάτη με νερό, πιθανόν λόγω υπόγειας υγρασίας ή διάβρωσης του εδάφους. Να σημειωθεί ότι δεν αναφέρθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.