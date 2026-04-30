Ο Υπεύθυνος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 5, στοιχείο α), σημείο 2 του Νόμου αριθ. 39/2007 Συλλογής Νόμων περί Κτηνιατρικής Φροντίδας, διέταξε έκτακτο μέτρο για την αποτροπή εισαγωγής του Αφθώδους Πυρετού (FMD) μέσω προϊόντων ζωικής προέλευσης από πληγείσες περιοχές της Κύπρου και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης ισχύει για ταξιδιώτες που φτάνουν από την Κύπρο και την Ελλάδα (συγκεκριμένα από το νησί της Λέσβου) και καλύπτει:

* νωπό κρέας και προϊόντα κρέατος

* γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

* πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα

* σύνθετα προϊόντα

* υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης από βοοειδή, χοίρους, πρόβατα και αίγες, συμπεριλαμβανομένων των εκτρεφόμενων θηραμάτων

Η απαγόρευση ΔΕΝ ισχύει για:

* μικρές ποσότητες σκόνης βρεφικού γάλακτος

* τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

* θερμικά επεξεργασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, συσκευασμένα σε άθικτη καταναλωτική συσκευασία από τον κατασκευαστή

Αναζητήστε στη συσκευασία των τροφίμων πληροφορίες σχετικά με τη θερμική επεξεργασία, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.