Μαστίζει τις φάρμες της Κύπρου ο αφθώδης πυρετός, με τις μολυσμένες μονάδες να ανέρχονται πλέον στις 105 μολυσμένες μονάδες, ενώ όπως αποκάλυψε ο «Φ» πλέον χτύπησε και τις σπάνιες φυλές.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 13 μονάδες βοοειδών (2,8%), 89 μονάδες αιγοπροβάτων (8,1% ενήλικων αιγοπροβάτων), 3 χοιροτροφικές μονάδες (7%) στην Επαρχία Λάρνακας και Λευκωσίας.

Συνολικά έχουν θανατωθεί γύρω στις 38.900 αιγοπρόβατα, στις 22.247 βοοειδή και 16.500 χοίροι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αναμένεται ότι θα προκύψουν και άλλα νέα κρούσματα. «Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι πολλά, καθώς ο ιός άρχισε να μειώνεται και το εμβόλιο να λειτουργεί».

Η δεύτερη φάση εμβολιασμού στα αιγοπρόβατα έχει ξεπεράσει το 62%, στα βοοειδή το 75% βοοειδή, στα χοιροστάσια έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί στις μολυσμένες ζώνες Λευκωσία και Λάρνακα και ήδη ξεκινά ο δεύτερος εμβολιασμός χοίρων.

«Σε ότι αφορά την αγωνία του κόσμου για την ντόπια φυλή και το τι θα γίνει με τις κόκκινες αγελάδες και τα παχύουρα πρόβατα στη Λάρνακα που βρέθηκαν θετικά με τον ιό του αφθώδους πυρετού, η απόφαση για οποιαδήποτε παρέκκλιση θα ληφθεί στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας , της τεκμηρίωσης της καθαροαιμίας των ζώων σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και θα ληφθεί επιπλέον υπόψη τι ποσοστό αφορούν αυτά τα ζώα στο σύνολο του πληθυσμού των ντόπιων φυλών και θα συνεκτιμηθεί ο κίνδυνος και το όφελος που θα προκύψει από απόφαση τυχόν απόφασης διατήρησης ή θανάτωσής τους», υπογραμμίστηκε, με στόχο όλα αυτά να γίνουν εντός της εβδομάδας, οπόταν και θα ληφθούν αποφάσεις.