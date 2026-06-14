Viral στο Διαδίκτυο έχει γίνει βίντεο από την πόλη Σίντνεϊ της Νεμπράσκα, το οποίο καταγράφει ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, την περασμένη Κυριακή, φωτογράφος απαθανάτισε ηλιοβασίλεμα σε συνδυασμό με μια τεράστια υπερκυτταρική καταιγίδα (supercell), καταγράφοντας εικόνες που έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εντυπωσιακό βίντεο δείχνει τον ουρανό να βάφεται με έντονες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του κόκκινου και του χρυσού, ενώ από πάνω τα γκρι σύννεφα της γιγαντιαίας καταιγίδας σχηματίζουν ένα απόκοσμο σκηνικό βγαλμένο από ταινίες Sci-Fi. Οι εικόνες θυμίζουν σκηνές από κινηματογραφική παραγωγή καταστροφής, ωστόσο πρόκειται για ένα απολύτως πραγματικό φαινόμενο της φύσης.

🌩 An incredible sunset over Nebraska is going viral online



The footage was captured today in Sidney, Nebraska, during a powerful storm.



The photographer managed to capture a massive supercell — one of the rarest and most spectacular types of storm clouds. These systems are… pic.twitter.com/vncuLWH2ZB — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

Τι είναι η υπερκυτταρική καταιγίδα

Οι υπερκυτταρικές καταιγίδες είναι ένας από τους πιο σπάνιους και εντυπωσιακούς τύπους. Χαρακτηρίζονται από έναν ισχυρό και περιστρεφόμενο ανοδικό αέρα και συχνά συνδέονται με τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρούς ανεμοστρόβιλους, χαλαζοπτώσεις μεγάλου μεγέθους και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Πολλοί χρήστες περιέγραψαν το θέαμα ως «εξωπραγματικό» και «μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της φύσης που έχουν δει ποτέ».

iefimerida.gr