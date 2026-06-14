Βίντεο με διαδηλωτές στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δημοσιοποίησε χθες Σάββατο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω σεναρίων ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να είναι θέμα ωρών, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν, μεταξύ άλλων, το σύνθημα «Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί».

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την Παρασκευή, ο Αραγτσί εμφανίστηκε αισιόδοξος στην ιρανική τηλεόραση για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», φώναζαν γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ και ανέμιζαν σημαίες, όπως φαίνεται στα πλάνα.

Protests in front of the MFA building in Mashad.



Iranian protesters chant “Death to Araghchi, the dishonourable traitor.” pic.twitter.com/VyGNPAApkZ — Arya Yadeghaar (Backup) (@AryJeayBackup) June 13, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρας που έχει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφεραν χθες Σάββατο πως η υπογραφή συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε πως αναμένεται η υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή, εκφράζοντας πάντως αισιοδοξία πως ενδεχομένως να γίνει «τις προσεχείς ημέρες».

🇮🇷 Hardliners at a rally in Tehran on Saturday chanted against chief negotiators Mohammad Bagher Ghalibaf and Abbas Araghchi over the emerging US deal, shouting, “Ghalibaf, Araghchi, what about our leader’s blood?” and “Araghchi, have shame, leave the country alone.”



Meanwhile,… pic.twitter.com/7QiAKsiVmu June 13, 2026

Η πιθανότητα διευθέτησης της σύγκρουσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των σκληροπυρηνικών του ιρανικού καθεστώτος, οι οποίοι αντιτίθενται σε παραχωρήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ που έχουν αποκλειστεί de facto από την Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη των εχθροπραξιών.

protothema.gr