ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλος Λανίτη 8.30μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, που προωθεί με συνέπεια και πάθος το ντοκιμαντέρ στην Κύπρο, ταξιδεύει στον κόσμο, αναζητώντας ιστορίες που συγκλονίζουν, προβληματίζουν ή και μας κάνουν να γελάμε. Οι προβολές αρχίζουν σήμερα και θα διαρκέσουν ως τις 8 Αυγούστου. Το Φεστιβάλ ανοίγει με το One in a Million (Itab Azzam & Jack MacInnes), ένα συγκλονιστικό πορτραίτο μιας νεαρής Σύριας, αλλά και μια καταγραφή της διαδρομής της από τους δρόμους της Σμύρνης μέχρι τον τελικό προορισμό της, τη Γερμανία. filmfestival.com.cy
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 30/8 προβάλλεται η κωμωδία «Η κυρία του προέδρου» σε σκηνοθεσία Λεά Ντομενά. Όταν ο Ζακ Σιράκ εκλέγεται Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας το 1995, η σύζυγός του, Μπερναντέτ Σιράκ, περιμένει να πάρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει. Αντί γι’ αυτό, παραμερίζεται ως ξεπερασμένη. Η ίδια αποφασίζει να πάρει την εκδίκησή της, προσλαμβάνοντας έναν σύμβουλο επικοινωνίας για να μεταμορφώσει τη δημόσια εικόνα της και να γίνει μια εμβληματική φιγούρα. 92’. 22348203
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Μαρκί, Petrides Farm Park. Το Fengaros Festival, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Κύπρου, συνεχίζεται έως την 1η Αυγούστου με τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του. Στη 14η έκδοσή του περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό θα εμφανιστούν σε έξι διαφορετικές σκηνές, συνθέτοντας ένα τριήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη μουσική και την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι πύλες ανοίγουν καθημερινά στις 17:00, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών εισέρχονται δωρεάν με τη συνοδεία ενήλικα. fengaros.com/tickets, fengaros.com/lineup
- Γυαλιά Πάφου, Vals Place, 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου. Για πέντε ημέρες, η μουσική, η φύση και η συλλογικότητα συναντιούνται στη Γυαλιά της Πάφου, καθώς το One Love Cyprus Festival επιστρέφει για 3η συνεχή χρονιά. Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει συναυλίες, εικαστικές δράσεις, εργαστήρια, ευεξία και οργανωμένο camping σε ένα πολυήμερο υπαίθριο community gathering. Δύο σκηνές θα φιλοξενήσουν ζωντανές εμφανίσεις, selectors, MCs και DJ sets με ήχους reggae, dub, ska και sound system. Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com
- Κάτω Αμίαντος, Θεατράκι Δάσους, 8μ.μ. Το Φεστιβάλ Μουσικής 2026 συνεχίζεται απόψε με τη συναυλία «Από τη Ροκ μέχρι την Τζαζ». Αυτοσχεδιασμοί με τους Πάνο Οικονόμου (κρουστά), Γρηγόρη Αρτεμίδη (ηλεκτρική κιθάρα). Πληροφορίες και κρατήσεις: 99833944.
- Λιβάδια, Πλατεία Αγνοουμένων – Αγίας Παρασκευής, 8μ.μ. Το 13ο Φεστιβάλ Καλαθοπλεκτικής και Παραδοσιακής Κουλτούρας διοργανώνει ο Δήμος Λάρνακας – Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στις παραδοσιακές τέχνες, τη μουσική και τη γαστρονομία. Στις 8.30μ.μ., το Μουσικό Σχήμα του Μιχάλη Χατζημιχαήλ θα παρουσιάσει την «Ανθολογία Παραδοσιακού Τραγουδιού», με τη συμμετοχή των Άντρης Καραντώνη, Δήμητρας Χατζημιχαήλ και Μιχάλη Χατζημιχαήλ, σε μια συναυλία με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Είσοδος ελεύθερη
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, προσέλευση 8μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος προτείνει την εγχώρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης. Η σκηνοθέτρια Λέα Μαλένη υπογράφει μια νέα ανάγνωση του αισχύλειου αριστουργήματος Επτά επί Θήβας, από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Persona. Παίζουν: Γιάννης Καραούλης, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Μαρίνα Μανδρή, Μυρσίνη Χριστοδούλου κ.ά. SoldOut Tickets, Stephanis 7000 2414
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9
- Phsifida (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Spider-Man: Brand New Day (σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton με τους Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.