Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για την απόπειρα φόνου κατά 43χρονου στη Λευκωσία: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τους έπιασαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ newsroom