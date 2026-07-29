ΜΠΑΛΕΤΟ
- Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Φεστιβάλ Λάρνακας. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του ελληνικού μουσικού θεάτρου, ο «Ζορμπάς ο Έλληνας», επιστρέφει στην Κύπρο μέσα από μια μεγάλη παραγωγή της Εθνικής Όπερας και του Εθνικού Μπαλέτου της Σόφιας, με πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τσβίρκο, πρώτο χορευτή των θρυλικών Μπαλέτων Μπολσόι. Το εμβληματικό μπαλέτο, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και χορογραφία του Λόρκα Μασίν, βασίζεται στο αριστούργημα του Νίκου Καζαντζάκη. Ticketmaster.cy και ACS Couriers. Επόμενη: Πέμπτη 30 Ιουλίου,
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Γυαλιά Πάφου, Vals Place, 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου. Για πέντε ημέρες, η μουσική, η φύση και η συλλογικότητα συναντιούνται στη Γυαλιά της Πάφου, καθώς το One Love Cyprus Festival επιστρέφει για 3η συνεχή χρονιά. Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει συναυλίες, εικαστικές δράσεις, εργαστήρια, ευεξία και οργανωμένο camping σε ένα πολυήμερο υπαίθριο community gathering. Δύο σκηνές θα φιλοξενήσουν ζωντανές εμφανίσεις, selectors, MCs και DJ sets με ήχους reggae, dub, ska και sound system. Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com
- Λάρνακα, Μεσαιωνικό Κάστρο, 8.30μ.μ. Η διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Βάκια Σταύρου θα εμφανιστεί στη συναυλία «Τραγούδια δίπλα στη θάλασσα», που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας. Οι επιλογές της κινούνται από τη Μεσόγειο έως την world music, έχοντας ως κοινό παρονομαστή τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής και του συναισθήματος. Είσοδος ελεύθερη
- Απλίκι, Κοινοτικό Γήπεδο, 8μ.μ. Ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο στιχουργό Κώστα Βίρβο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, αποτελεί η μουσική παράσταση «Τ’ Αχνάρια», που πραγματοποιείται σε Απλίκι, Λεμύθου και Συκόπετρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Συμμετέχουν οι Φίλιππος Κτενάς, Αναστασία Ζακυνθινού, Ρίκος Γρηγορίου, Νίκος Παντέχης, Σταμάτης Πετσάκος, Αντρέας Ευστρατίου και Μιχάλης Μέσσιος
- Λευκωσία, Τσέρι 8.30μ.μ. Μουσικοποιητική βραδιά με πανσέληνο παρουσιάζεται προς τιμήν των ποιητών Μιχάλη Πασιαρδή και Θεοδόση Πιερίδη. Το πρόγραμμα επιμελούνται ο Ελευθέριος Πλουτάρχου και η Μαρία Λουκά.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λευκωσία, Sic. Contemporary Culture. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», η οποία εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στον χώρο, την ύλη και τη συλλογική εμπειρία, παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου στο Sic. Contemporary Culture στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του επιμελητικού προγράμματος «world-un-making», σε επιμέλεια του Ευαγόρα Βανέζη. Μέχρι 13/8
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 28/8 προβάλλεται η μουσική κωμωδία «Kneecap» σε σκηνοθεσία Ρίτς Πεπιάτ. Στο Δυτικό Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στη μεταπολεμική περίοδο μετά τις «Ταραχές», η μοίρα ενώνει έναν αντισυμβατικό δάσκαλο με δύο νεαρούς, αυτοαποκαλούμενους «αλήτες». Μαζί, δημιουργούν ένα ιρλανδικό hip-hop συγκρότημα, τους Kneecap. Πρωταγωνιστούν: Μόγκλε Μπαπ, Μο Κάρα, Ντίτζει Πρόβεϊ, Μάικλ Φασμπέντερ. Διάρκεια: 105’. 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι 29 Ιουλίου, 8.30μ.μ.
- Λάρνακα, Σπίτι Κοντέας 8μ.μ. Προβολή του ντοκιμαντέρ «When you cannot» σε σκηνοθεσία Τασούλλας Χατζηγιάννη, 24400920.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Πολιτιστικό Κέντρο Γερμασόγειας 8.30μ.μ. Συνεχίζεται η περιοδεία της παραγωγής της ΕΘΑΛ και της Anyhow με τη μεταφορά του διαχρονικού έργου του Μολιέρου «Ο Αρχοντοχωριάτης» στην Κύπρο της μεταπολεμικής δεκαετίας του 1970. Σε διασκευή στην κυπριακή διάλεκτο και σκηνοθεσία του Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, παίζουν οι Κρίστοφερ Γκρέκο, Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Γιώργος Ευαγόρου, Ανδρέας Λόντου, Δήμητρα Χατζηγιάννη, Μαρία Κωνσταντίνου, Σταυριάνα Καδή και Αχιλλέας Γραμματικόπουλος. Επόμενες: 3/8 Ζακάκι, 4/8 Πάρκο Πανίκου Δημητρίου, 7/8 Τραχώνι. Τηλ. 25 877827.
- Δρομολαξιά, Δημοτικό Αμφιθέατρο, 8.30μ.μ. Η συμπαραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος και Σόλο για Τρεις με την πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία», περιοδεύει. Η παράσταση που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού εκτυλίσσεται σε μια πλατεία πανηγυριού. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής. Επόμενες: 30/7 Λεμεσός, Δημοτικό Σχολείο Τριχερουσας συνοικία Πέτρου & Παύλου, 8.30μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη 99251331
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- In Toto. Η νέα πολυαισθητηριακή βιντεοεγκατάσταση της εικαστικού Ναυσικάς Χατζηχρίστου, με τίτλο «Missing Frequencies», παρουσιάζεται από την ABR – Alternative Brains Rule. Μέχρι 30/7 (8-10μ.μ.)
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις/ Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Her Private Hell (σκηνοθεσία Nicolas Winding Refn, με τους Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Odyssey, Moana (EN & GR), Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR), Michael
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού), K- Cineplex (Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία * Πάφος)