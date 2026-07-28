Απροβίβαστο και το Cy-Alert: Με δύο ώρες καθυστέρηση έφυγε το μήνυμα για εκκένωση από την πυρκαγιά – Παραδέχεται το πρόβλημα η Πολιτική Άμυνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ newsroom