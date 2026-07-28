ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 9μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος παρουσιάζει την εγχώρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης. Η σκηνοθέτρια Λέα Μαλένη υπογράφει μια νέα ανάγνωση του αισχύλειου αριστουργήματος Επτά επί Θήβας, από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Persona. Παίζουν: Γιάννης Καραούλης, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Μαρίνα Μανδρή, Μυρσίνη Χριστοδούλου κ.ά. SoldOut Tickets, Stephanis 7000 2414. Επόμενες: 31/7 & 1/8 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
- Λεμεσός, Πολιτιστικό Κέντρο Γερμασόγειας 8.30μ.μ. Συνεχίζεται η περιοδεία της παραγωγής της ΕΘΑΛ και της Anyhow με τη μεταφορά του διαχρονικού έργου του Μολιέρου «Ο Αρχοντοχωριάτης» στην Κύπρο της μεταπολεμικής δεκαετίας του 1970. Σε διασκευή στην κυπριακή διάλεκτο και σκηνοθεσία του Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, παίζουν οι Κρίστοφερ Γκρέκο, Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Γιώργος Ευαγόρου, Ανδρέας Λόντου, Δήμητρα Χατζηγιάννη, Μαρία Κωνσταντίνου, Σταυριάνα Καδή και Αχιλλέας Γραμματικόπουλος. Επόμενες: 3/8 Ζακάκι, 4/8 Πάρκο Πανίκου Δημητρίου, 7/8 Τραχώνι. Τηλ. 25 877827.
- Λευκωσία, Πλατεία Παλλουριωτισσας (Νύχτες Καλοκαιριού). Η συμπαραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος και Σόλο για Τρεις με την πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία», περιοδεύει. Η παράσταση που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού εκτυλίσσεται σε μια πλατεία πανηγυριού. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής. Επόμενες: 29/7 Δρομολαξιά Δημοτικό Αμφιθέατρο, 8.30μ.μ. 30/7 Λεμεσός, Δημοτικό Σχολείο Τριχερουσας συνοικία Πέτρου & Παύλου, 8.30μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη 99251331
- Αμφιθέατρο Δερύνειας, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενες: 2 & 3/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, In Toto (Κανάρη 8Α, Άγιοι Ομολογητές). Η νέα πολυαισθητηριακή βιντεοεγκατάσταση της εικαστικού Ναυσικάς Χατζηχρίστου, με τίτλο «Missing Frequencies», παρουσιάζεται από την ABR – Alternative Brains Rule, προσκαλώντας το κοινό σε μια διαφορετική εμπειρία γύρω από τον ήχο, την εικόνα και την ανθρώπινη αντίληψη. Συνδυάζοντας κινούμενη εικόνα, φωτογραφία, animation, κολάζ, πειραματικό ήχο και απτικές τεχνολογίες (haptics), το έργο διερευνά τη βιωματική εμπειρία της βαρηκοΐας. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 30 Ιουλίου (8-10μ.μ.)
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Her Private Hell (σκηνοθεσία Nicolas Winding Refn, με τους Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Odyssey, Moana (EN & GR), Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR), Michael
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού), K- Cineplex (Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία * Πάφος)