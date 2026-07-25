ΜΟΥΣΙΚΗ
- Κατύδατα Σολέας. Το 12ο Windcraft Music Fest επιστρέφει από 24-26 Ιουλίου φέρνει και πάλι τα πνευστά στο προσκήνιο. Η 2η μέρα σηματοδοτεί την κορύφωση των εκδηλώσεων. Η αρχή γίνεται με τη μουσικοχορευτική παράσταση «Tip Toe Tap» της Ζωής Γιωργαλλή, ακολουθεί το Ermis Michail Amped Quintet, ο σπουδαίος Νεοζηλανδός σαξοφωνίστας Χέιντεν Τσίσολμ, το τρίο του βραβευμένου Γάλλου σαξοφωνίστα Σιλβέν Ριφλέ και η κορύφωση με την εμφάνιση της βαλκανικής μπάντας του Μπόγιαν Ρίστιτς και του Φεντερίκο Πασκούτσι. 22377748 windcraftmusicfest.com Εισιτήρια: ΕΔΩ
- Κάτω Αμίαντος, Θεατράκι Δάσους, 8μ.μ. Το Φεστιβάλ Μουσικής 2026 συνεχίζεται απόψε με τη συναυλία «Κοίτα μια νύχτα – Αφιέρωμα στο έντεχνο τραγούδι». Συμμετέχουν πτυχιούχοι ερμηνευτές και απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού και οι Άντρεα Σοφοκλέους (φωνή), Σοφία Περικλέους (κοντραμπάσο), Μαρίνος Σούγλης (πιάνο) σε έργα των Χατζηδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Λοΐζου κ.ά. Πληροφορίες και κρατήσεις: 99833944
ΘΕΑΤΡΟ
- Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Τα «Τακούνια στον Βάλτο» του Άκη Δήμου παρουσιάζονται στην Κύπρο στο πλαίσιο καλοκαιρινής περιοδείας. Μια ποπ πολιτική κωμωδία με καυστικό χιούμορ και γρήγορο ρυθμό σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη. Στη σκηνή συναντιούνται οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Εισιτήρια: ticketmaster.cy, ACS, 77777040
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο είναι οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες: 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. 27/7 Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα)
- Φρέναρος, Δημοτικό Αμφιθεατρο 8.30μ.μ. Η συμπαραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος και Σόλο για Τρεις με την πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία», περιοδεύει. Η παράσταση που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού εκτυλίσσεται σε μια πλατεία πανηγυριού. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής, Είσοδος Ελεύθερη 99251331
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Πάφος, Almyra Hotel. Εγκαίνια: 8.30μ.μ. 10 χρόνια συνεργασίας της isnotgallery με το Almyra Hotel γιορτάζονται με την ομαδική έκθεση «Προσωρινά για Πάντα», σε επιμέλεια Άντρου Ευσταθίου. Συμμετέχουν οι Τζέιμς Φράνκο, Σάββας Χριστοδουλίδης, Στέλιος Βότσης, SIMEK, Φίκος, Ελύσια Αθάνατου, Πανίκος Τεμπριώτης, Χαρούλα Νικολαΐδου, Αλέκος Φασιανός, Μαριέλλα Μπιλλίτσα, Μαρία Κοφτέρου, Έλενα Τσιγαρίδου, Σουζάνα Πετρή, Ανδρέας Σκουφάρης, Σταύρος Αντωνόπουλος, Αντώνης Τζιαρίδης και Κωνσταντίνος Στεφάνου. Διάρκεια: μέχρι 6 Σεπτεμβρίου
- Πάφος, Decade (Αγίου Κενδέα 4). Εγκαίνια: 8μ.μ. Τη νέα ατομική έκθεση της εικαστικού Αλεξάνδρας Πάμπουκα με τίτλο «Ό,τι θυμόμαστε μένει» διοργανώνει η Megadence. Αξιοποιεί στην πρακτική της παραδοσιακές τεχνικές, φυσικά και επαναχρησιμοποιημένα υλικά, μετατρέποντας καθημερινά αντικείμενα σε φορείς αφηγήσεων και εμπειριών. Διάρκεια: μέχρι 27 Αυγούστου
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 26/8 προβάλλεται το βραβευμένο ισπανικό κοινωνικό δράμα «Σιωπηλή Αγάπη» (Sorda) της Εύα Λιμπερτάδ, που ακολουθεί μια κωφή γυναίκα που όταν γίνεται μητέρα έρχονται στην επιφάνεια οι βαθύτεροι φόβοι για τη μητρότητα και την επικοινωνία. Παίζουν: Μίριαμ Γκάρλο, Άλβαρο Θερβάντες. Διάρκεια: 99’. 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι 29 Ιουλίου, 8.30μ.μ.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση της Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Μεσόγειος» έθεση με έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη/ σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Πηλού Αφηγήσεις/ Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Almyra Hotel. Ομαδική έκθεση «Προσωρινά για Πάντα» σε επιμέλεια Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 6/9
- Decade (Αγίου Κενδέα 4). Αλεξάνδρα Πάμπουκα «Ό,τι θυμόμαστε μένει». Διάρκεια: μέχρι 27/8
- Phsifida (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Her Private Hell (σκηνοθεσία Nicolas Winding Refn, με τους Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Odyssey, Moana (EN & GR), Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR), Michael
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού), K- Cineplex (Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία * Πάφος)