ΘΕΑΤΡΟ
- Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο ΘΟΚ περιοδεύει με τον Ίωνα του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Ένα έργο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση. Παίζουν Γιάννης Τσουμαράκης, Στέλα Φυρογένη, Νεοκλής Νεοκλέους, Βαλεντίνος Κόκκινος κ.ά. Εισιτήρια: 77772717,tickets.thoc.org.cy Επόμενη: 24/7 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
- Αραδίππου, Θέατρο Λυκείου Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος», 8.30μ.μ. Πρεμιέρα κάνει η παραγωγή της ΕΘΑΛ και της Anyhow με τη μεταφορά του διαχρονικού έργου του Μολιέρου «Ο Αρχοντοχωριάτης» στην Κύπρο της μεταπολεμικής δεκαετίας του 1970. Σε διασκευή στην κυπριακή διάλεκτο και σκηνοθεσία του Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, παίζουν οι Κρίστοφερ Γκρέκο, Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Γιώργος Ευαγόρου, Ανδρέας Λόντου, Δήμητρα Χατζηγιάννη, Μαρία Κωνσταντίνου, Σταυριάνα Καδή και Αχιλλέας Γραμματικόπουλος. Επόμενες: 23/7 Πάρκο Κώστα Παρτασίδη, 24/7 Αρακαπάς, 26/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 27/7 Πλατεία Αναγέννησης, 28/7 Πολιτιστικό Κέντρο Γερμασόγειας, 3/8 Ζακάκι, 4/8 Πάρκο Πανίκου Δημητρίου, 7/8 Τραχώνι
- Πάφος, Αρχαίο Ωδείο, 9μ.μ. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός Ελέγχου» του μετρ της βρετανικής φάρσας Ρέι Κούνι ξεκινά καλοκαιρινή περιοδεία. Η παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ, μεταφέρει στη σκηνή έναν από τους πιο αγαπημένους και επιτυχημένους μηχανισμούς κωμωδίας του σύγχρονου θεάτρου. Παίζουν: Χάρης Αριστείδου, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Μαριλένη Σταύρου, Μαρία Φιακά, Γιώργος Αναγιωτός, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Νικόλας Κουρουζίδης, Αλέξανδρος Χρυσάνθου και Ιλόνα Ανθιμιάδου. Επόμενες: 23/7 Λεμεσός, Heritage, 24/7 Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 29/7 Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας, 1/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο. Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Τσέχωφ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες: 23 και 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. 24/7 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 27/7 Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα)
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 21/8 προβάλλεται η βραβευμένη δραματική κομεντί «Dj Ahmet» του Γκεόργκι Ουνκόφσκι. Ο 15χρονος Αχμέτ βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του στα βουνά της Βόρειας Μακεδονίας, φροντίζοντας παράλληλα τον μικρό αδερφό του. Όμως, αυτό που πραγματικά ονειρεύεται είναι η μουσική. Διάρκεια: 99’. 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι 29 Ιουλίου, 8.30μ.μ.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
- Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Τα ασυνόδευτα παιδιά του 1974 και το ψυχολογικό τραύμα της εισβολής». Ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ θα μοιραστεί προσωπικές μνήμες, μαρτυρίες και ιστορικά τεκμήρια, ενώ ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Σταυρινίδης θα αναλύσει τις ψυχολογικές συνέπειες. Είσοδος ελεύθερη
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών-μελών του ΕΚΑΤΕ με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη/ σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Odyssey (σκηνοθεσία Christopher Nolan, με τους Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Moana (EN & GR), Tuner, Evil Dead Burn, Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR)
– RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.