Τελικός Μουντιάλ: Ο Τραμπ πήγε με ελικόπτερο στον αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή – Πήρε θέση πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας (βίντεο) ΑΘΛΗΤΙΚΑ newsroom