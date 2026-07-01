ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι τις 29 Ιουλίου, στις 8.30μ.μ.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενες: 20 & 21/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 27 & 28/7 Αμφιθέατρο Δερύνειας, 2 & 3/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λατσιά, Αναψυκτήριο Raw & Studio eleven63. Με ανανεωμένο και πιο ευέλικτο μοντέλο συμμετοχής επιστρέφει φέτος το Fengaros Music Village (FMV), το οποίο πραγματοιποιείται μεταξύ 16- 21 Ιουλίου στα Λατσιά, προσκαλώντας μουσικούς, δημιουργούς και φίλους της μουσικής σε έξι ημέρες μάθησης, πειραματισμού και δημιουργικής ανταλλαγής. fengaros.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Odyssey (σκηνοθεσία Christopher Nolan, με τους Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Moana (EN & GR), Tuner, Evil Dead Burn, Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR)
– RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.