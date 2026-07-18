ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 9μ.μ. Ο ΘΟΚ παρουσιάζει και απόψε στη Λευκωσία την καλοκαιρινή του παραγωγή αρχαίου δράματος, παρουσιάζοντας τον Ίωνα του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Παίζουν Γιάννης Τσουμαράκης, Στέλα Φυρογένη, Νεοκλής Νεοκλέους, Βαλεντίνος Κόκκινος κ.ά. Εισιτήρια: 77772717,tickets.thoc.org.cy Επόμενες: 22/7 Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, 24/7 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
- Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9μ.μ. (προσέλευση 8μ.μ.) Με τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη συνεχίζεται το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει την αριστοφανική κωμωδία σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού του διευθυντή Αστέριου Πελτέκη, που αναδεικνύει τη φθορά και την εντροπία μιας κοινωνίας και τη διαχρονική ανάγκη για ειρήνη. Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης κ.ά. Με υπέρτιτλους. Διάρκεια: 120’. SoldOut Tickets, greekdramafest.com 7000 2414 Για το κοινό της Λευκωσίας θα διατεθούν λεωφορεία
- Τίμη, Δημοτικό Πάρκο, 8.30μ.μ. Η συμπαραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος και Σόλο για Τρεις με την πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία», περιοδεύει. Η παράσταση που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού εκτυλίσσεται σε μια πλατεία πανηγυριού. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής, Είσοδος Ελεύθερη 99251331
ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
- Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 8μ.μ. Το musicNart παρουσιάζει τη μαγευτική θεατρική παραγωγή «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» που αντλεί έμπνευση από την κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991, τη θεατρική εκδοχή του Broadway, καθώς και τη σύγχρονη κινηματογραφική μεταφορά του 2017. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 19/8 προβάλλεται το βραβευμένο στο Σάντανς ινδικό κοινωνικό δράμα «Για πάντα κορίτσια» (Girls Will Be Girls-2024). Σε ένα οικοτροφείο στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, η 16χρονη Μίρα βιώνει την πρώτη της ερωτική αφύπνιση. Η σχέση της, όμως, περιπλέκεται από την προστατευτική αλλά και γεμάτη ανεκπλήρωτα νεανικά όνειρα μητέρα της. Διάρκεια: 118 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ «Η πρόσκληση» (The Invite) προβάλλει το Πάνθεον. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Παίζουν οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουθ και Έντουαρντ Νόρτον. Διάρκεια: 107′. 22675787 pantheon-theatre.com Επόμενες: καθημερινά μέχρι τις 29 Ιουλίου, στις 8.30μ.μ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λατσιά, Αναψυκτήριο Raw & Studio eleven63. Με ανανεωμένο και πιο ευέλικτο μοντέλο συμμετοχής επιστρέφει φέτος το Fengaros Music Village (FMV), το οποίο πραγματοιποιείται μεταξύ 16- 21 Ιουλίου στα Λατσιά, προσκαλώντας μουσικούς, δημιουργούς και φίλους της μουσικής σε έξι ημέρες μάθησης, πειραματισμού και δημιουργικής ανταλλαγής. fengaros.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7
- 125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Odyssey (σκηνοθεσία Christopher Nolan, με τους Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Moana (EN & GR), Tuner, Evil Dead Burn, Toy Story (GR & EN), Backrooms, Obsession, Evolution (GR), The Super Mario (GR)
– RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.