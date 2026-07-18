Προβλήματα δημιουργούνται σε διαβάσεις πεζών όταν αυτές δεν συντηρούνται, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι γραμμές που τις ορίζουν φθείρονται, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται, ειδικά όταν δεν υπάρχει επαρκής σήμανση γι’ αυτές και οι οδηγοί δεν γνωρίζουν την ύπαρξή της.

Το πρόβλημα της αλλοίωσης του χρώματος στις διαβάσεις δεν επηρεάζει μόνο έναν δήμο, αλλά προφανώς όλους, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Γίνεται αντιληπτό πως όσο πιο πολύ χρησιμοποιείται ένας δρόμος με διάβαση πεζών τόσο πιο γρήγορα θα αλλοιωθούν οι γραμμές και τα χρώματα, οπόταν σε κεντρικούς δρόμους το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.

Στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με τη συντήρηση των διαβάσεων από τους δήμους, λειτουργός του Δήμου Λευκωσίας με τον οποίο επικοινωνήσαμε, απάντησε πως γίνεται συντήρηση, εξηγώντας ωστόσο, πως προτεραιότητα δίνεται στις διαβάσεις που βρίσκονται πλησίον σχολείων, οπόταν τα χρώματα φρεσκάρονται τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να είναι καθαρές και ορατές με την έναρξη της εκάστοτε νέας σχολικής χρονιάς.

Ο ίδιος λειτουργός εξήγησε, πως το χρώμα αλλοιώνεται περισσότερο το καλοκαίρι, λόγω και της ζέστης, οπόταν δεν συστήνεται να βάφονται κατακαλόκαιρα.

Από την άλλη, ούτε και η περίοδος στην οποία επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προσφέρεται για τη βαφή των διαβάσεων. Όπως διαπιστώσαμε σε κάποιες διαβάσεις δεν αλλοιώνεται απλώς το χρώμα, αλλά από κάποια σημεία φεύγουν και κομμάτια μπογιάς, με αποτέλεσμα να μην διακρίνονται καθαρά.

Όσον αφορά το κόστος «φρεσκαρίσματος» των διαβάσεων, μόνο στη Λευκωσία ξεπερνά τις €100.000 ετησίως, κάτι το οποίο σημαίνει πως κάθε χρόνο οι δήμοι δαπανούν χρήματα για συντήρησή τους.

Όσον αφορά τη νομοθεσία, στο άρθρο 42(1) του «περί Δήμων Νόμου» καταγράφεται πως: «Οι δήμοι διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της, καθώς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, όπως οι νόμοι της Δημοκρατίας ορίζουν».

Εξάλλου, για τον τομέα ανάπτυξης και υποδομών προνοείται: Εκπόνηση μελετών για κατασκευή, συντήρηση, καθαριότητα, φωτισμό και χρήση οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που εμπίπτουν εντός των δημοτικών ορίων, έλεγχο της κατασκευής, της μετατροπής, του κλεισίματος ή της αλλαγής κατεύθυνσης οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και παρεμπόδιση της με οποιονδήποτε τρόπο παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης οδού, γέφυρας, πεζοδρομίου, πεζοδρόμου ή ποδηλατοδρόμου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου εντός των δημοτικών ορίων.

Προνοείται, επίσης, συντήρηση, καθαριότητα, φωτισμός και ελεύθερη χρήση δρόμων πρωταρχικής σημασίας που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων, με εξαίρεση τους αυτοκινητόδρομους.