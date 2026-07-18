Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε την έβδομη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι οι νέες επιθέσεις άρχισαν στις 15:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, δηλαδή στις 19:00 ώρα Γκρίνουιτς (ή 22:00 ώρα Κύπρου), την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους των επιχειρήσεων ή τα μέσα που χρησιμοποιούνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ιρανική πλευρά για τις επιδρομές ή τις ενδεχόμενες συνέπειές τους.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Οι Αρχές της επαρχίας Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι επιτέθηκε στον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε αποθήκη καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζράκ και σε κτίρια διοίκησης και αποθήκες πυρομαχικών στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, αλλά και σε ζωτικής σημασίας γέφυρες. Χτυπήθηκε επίσης ο πύργος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο νησί Λαράκ.

⚡️🚨 Iran's Army says its missiles struck the Muwaffaq Salti Air Base in Jordan and successfully hit their targets, with Jordanian and US defense systems failing to intercept any of them, per Tasnim Agency. Video shows at least two missiles hitting the base despite Patriot… pic.twitter.com/40naZaR6Bs July 18, 2026

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των Στενών του Ορμούζ.

Αποπειράθηκαν να διασχίσουν ναρκοθετημένη περιοχή «βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους, χωρίς να διευκρινίσουν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε εάν υπήρξαν θύματα.

Την πληροφορία για τη φωτιά από τις νάρκες διέψευσε η CENTCOM.

Επιπλέον ανέφεραν ότι «σταμάτησαν», χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, τέσσερα πλοία τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο πως είναι εκ νέου κλειστά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Γιαζντ, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR έκανε λόγο για «εκρήξεις» που ακούστηκαν σε διάφορες «νότιες επαρχίες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ιρανική πλευρά κάνει λόγο και για κατάρριψη αμερικανικού drone τύπου MQ-9 πάνω από την πόλη Μπουσέρ που έχει γίνει πολλές φορές στόχος αμερικανικών αεροπορικών εποθέσεων την τελευταία εβδομάδα.

protothema.gr