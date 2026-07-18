Ξύλινα παραπήγματα με βεράντες, φουκούδες και τέντες πάνω στο κύμα, καθώς και τροχόσπιτα με… δορυφορική λήψη που διαθέτουν όλα τα κομφόρ συνθέτουν μια απαράδεκτη, αλλά καθόλα κυπριακή εικόνα, σε μια παραλία της Λάρνακας, την οποία κάποιοι μετέτρεψαν αυθαίρετα σε ιδιωτική. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας δε, που δέχθηκε σωρεία καταγγελιών, «θέλει κόσμος να πάει να κάνει το μπάνιο του και δεν τον αφήνουν», αφού κάποιοι οριοθέτησαν την περιοχή που κατέλαβαν και δεν επιτρέπουν την παρουσία άλλων μπροστά από τα τροχόσπιτα.

Καταγράφηκαν ακόμη καταγγελίες για οχληρία, για πεταμένα σκουπίδια, αλλά και για τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στην περιοχή, στην οποία κάποιοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιες τουαλέτες.

Η κατάσταση αυτή, που αποτελεί πλήγμα για το τουριστικό προϊόν της Λάρνακας, παρουσιάζεται σε παραλία δίπλα από τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας. Σ’ ό,τι αφορά στα ξύλινα παραπήγματα αυτά δημιουργήθηκαν μπροστά από τον χώρο, όπου θα γίνει μέρος του έργου Land of tomorrow.

Το πιο παράδοξο και αδιανόητο της υπόθεσης, όμως, όσο κι αν ακούγεται παράξενο, δεν είναι η άθλια εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της ασυδοσίας κάποιων. Είναι το γεγονός πως καμία Αρχή δεν αναλαμβάνει την άρση των εξόφθαλμων παρανομιών, παρά το γεγονός πως πριν από ακριβώς δύο χρόνια, στην ίδια περιοχή, έγινε επιχείρηση σκούπα για απομάκρυνση των τροχόσπιτων από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, με τη βοήθεια συνεργείων του Δήμου.

Σημειώνεται πως η γη δίπλα από τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας είναι ιδιωτική και ανήκει, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, σε 12 άτομα.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε πως έγινε προσπάθεια ν’ ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν του 2024, με δεδομένο πως, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως αναφέρει, οι παρανομίες σε παραλίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των εκάστοτε Επαρχιακών Διοικήσεων.

«Στείλαμε επιστολή στον έπαρχο Λάρνακας και η απάντηση του ήταν πως επειδή είναι ιδιωτική γη δεν μπορεί να επέμβει. Ανέφερε πως πρέπει ν’ ακολουθηθούν οι διαδικασίες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, κάτι που σημαίνει ουσιαστικά πως σε μερικά χρόνια θα φύγουν τα τροχόσπιτα ή ν’ ακολουθήσουμε τη διαδικασία για την οχληρία, που και πάλι θα χρειαστούμε ένα με δύο χρόνια για να βγει διάταγμα», είπε ο κ. Βύρας, σημειώνοντας πως διαφωνεί με τη θέση του επάρχου, Οδυσσέα Χατζηστεφάνου.

«Έχουμε ξεκάθαρη νομική γνωμάτευση πως ακόμη και ιδιωτική γη να είναι, είναι δουλειά της Επαρχιακής Διοίκησης και του Υπουργείου Εξωτερικών να την γνωστοποιήσουν ως παραλία. Έπρεπε οι ίδιοι να το έχουν εντοπίσει και όχι να περιμένουν από τον Δήμο να τους πει.

Όμως, ακόμη και χωρίς τη γνωστοποίηση -που πρέπει να την κάνουν- πάλι η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, αφού καθορίζει τι πρέπει να γίνει», πρόσθεσε ο δήμαρχος Λάρνακας, σημειώνοντας πως έχουν σταλεί επίσης επιστολές στον υπουργό Εσωτερικών, στον διευθυντή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ θα δοθεί και γραπτή απάντηση με τα νομικά σημεία στον έπαρχο. «Εάν θέλουν βοήθεια, τα συνεργεία του Δήμου είναι στη διάθεσή όλων για ν’ απομακρύνουμε μαζί τα τροχόσπιτα», σημείωσε.

Κληθείς ν’ αναφέρει αν έχει αλλάξει κάτι στη νομοθεσία από το 2024, χρονιά κατά την οποία απομακρύνθηκαν τα τροχόσπιτα, απάντησε αρνητικά. «Εμείς έχουμε δεχθεί και δεχόμαστε πολλά παράπονα. Έκαναν ιδιωτική την παραλία και δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτήν πολίτες. Θέλει κόσμος να πάει να κάνει το μπάνιο του και δεν τον αφήνουν, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν θέματα οχληρίας, υγιεινής αλλά είναι και το θέμα πως έκαναν ιδιωτική μια δημόσια παραλία και δεν μπορεί ο κόσμος να τη χαρεί», σημείωσε.

Τι προβλέπει η νομοθεσία και πώς απαντά η Επαρχιακή Διοίκηση

Ο «Φ» έθεσε το θέμα στονδιευθυντή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντώνη Οικονομίδη, ο οποίος έχει ενώπιον του επιστολή από τον Δήμο Λάρνακας, που του ζητά να διαπιστώσει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, κατά πόσον εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Προστασίας της παραλίας Νόμου κι εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

«Ο νόμος είναι σαφής και θα σταλεί και επιστολή στον έπαρχο Λάρνακας με οδηγίες για να λάβει τα δέοντα μέτρα. Η νομοθεσία λέει πως 100 υάρδες (σ.σ. 92 μέτρα) από εκεί που φτάνει το κύμα είναι εξουσία του επάρχου και οφείλει να πάει να τα σηκώσει. Ότι δεν εμπίπτει πάνω στην παραλία, όμως, τότε δεν μπορεί να επέμβει ο έπαρχος, επειδή είναι ιδιωτικό τεμάχιο», μας ανέφερε ο κ. Οικονομίδης.

Από την Επαρχιακή Διοίκηση αναφέρθηκε στην εφημερίδα μας πως διερευνάται «εις βάθος το θέμα», παρόλο που πρόκειται για ιδιωτικό τεμάχιο το οποίο δεν εφάπτεται Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, σύμφωνα με το Θέσμιο Σχέδιο του Κτηματολογίου, το οποίο επισύναψε στο αίτημά του ο Δήμος Λάρνακας.

Σημειώθηκε, ακόμη, πως στο συγκεκριμένο σημείο το ιδιωτικό τεμάχιο φτάνει μέχρι την παραλία, ωστόσο, δόθηκαν οδηγίες να ελεγχθεί το θέμα και να γίνει έκθεση ώστε να ενημερωθεί ξανά ο έπαρχος Λάρνακας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, όταν θα επιστρέψει στα καθήκοντά του. Σημειώνεται πως ο κ. Χατζηστεφάνου απουσιάζει με άδεια αναπαύσεως.