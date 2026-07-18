Οι επιτόπιοι έλεγχοι του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), έφεραν στο φως και 90 επικίνδυνες τουρκοκυπριακές οικοδομές. Όλες περιπτώσεις έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, ο οποίος καλείται να προβεί σε ενέργειες. Σύμφωνα με τον ΕΟΑΛ, οι οικοδομές αυτές εξετάζονται ως δυνητικά επικίνδυνες και θ’ αξιολογηθεί κατά πόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξή τους ως επικίνδυνων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, οι περισσότερες από τις 90 οικοδομές είναι κατοικημένα σπίτια κυρίως στην πόλη της Λάρνακας, αλλά και στην επαρχία. «Εμείς αναμένουμε από τον Κηδεμόνα να μας ενημερώσει για την πρόθεσή του ως προς την άρση της επικινδυνότητας των 90 περιπτώσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του», σημείωσε, προσθέτοντας πως έχει αποσταλεί επίσημη επιστολή προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, από την οποία ζητείται επιβεβαίωση ότι πρόκειται για τ/κ οικοδομές.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών και των γειτονικών περιουσιών, ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις πρόνοιες του “περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1991 (Ν. 139/1991)” και των σχετικών Κανονισμών», σημειώνει σε ανακοίνωση ο Οργανισμός, υποδεικνύοντας πως πρέπει να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Σημειώνεται πως συνολικά στο μητρώο του Οργανισμού υπάρχουν καταχωρημένες 1.084 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές στην επαρχία Λάρνακας, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που παρέδωσαν στον ΕΟΑΛ οι τοπικές Αρχές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά περίπου 100 οικοδομές, ανάμεσα τους και πάνω από 30 κατοικημένες πολυκατοικίες, για τις οποίες πρέπει να δρομολογηθούν αμέσως οι διαδικασίες άρσης επικινδυνότητας, αφού κατατάχθηκαν στη ψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας, καθώς παρουσιάζουν ορατό κίνδυνο κατάρρευσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Οργανισμό έχουν γίνει, μέχρι στιγμής, πάνω από 30 ενέργειες άρσης επικινδυνότητας που περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις σε κατοικημένα κτήρια, περιφράξεις επικίνδυνων ακατοίκητων οικοδομών, καθώς και κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων σπιτιών.