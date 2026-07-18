Ποιος θα το περίμενε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνονταν χώρα που λατρεύει το ποδόσφαιρο; Ο Τραμπ σίγουρα ήταν ένας, όπως φάνηκε από όσα είπε την Παρασκευή έχοντας στο πλευρό του τον Τζιάνι Ινφαντίνο, τον επικεφαλής της FIFA, έναν όψιμο και πολύ καλό όπως φαίνεται φίλο του.

Κατά την τελετή υποδοχής του χρυσού τρόπαιοy, που έγιναν μάλιστα, στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος άκουσε τον Ινφαντίνο να εκθειάζει την σπουδαία διοργάνωση του Μουντιάλ από τις ΗΠΑ (υπενθυμίζεται ότι έγιναν αγώνες και στο Μεξικό και τον Καναδά).

Το αμερικανικό όνειρο έγινε πραγματικότητα — ενώσαμε τον κόσμο στην Αμερική, είπε ο Ινφαντίνο για να προσθέσει ότι «η FIFA είναι ο επίσημος προμηθευτής ευτυχίας για την ανθρωπότητα». «Εκτός αν χάσει η ομάδα σου», ήταν το σχόλιο του Τραμπ.

Gianni Infantino: FIFA is the official happiness provider to humanity.



Trump: Unless your team loses. pic.twitter.com/KGRHBlfybD — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν χρειάζεστε να σας κάνουν κομπλιμέντα, αλλά αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα είχε γίνει τόσο απίστευτη επιτυχία χωρίς εσάς. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Τραμπ σχολίασε ότι «νόμιζα ότι δεν ήμασταν χώρα του ποδοσφαίρου, τελικά αποδείχθηκε ότι είμαστε, και πιστεύω ότι θα παραμείνουμε».

Είχε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος να πει καλά λόγια για τον Ροντάλντο («υπέροχος τύπος»), αλλά και τον Χάρι Κέιν («έπαιξα γκολφ μαζί του και είναι υπέροχος τύπος»). Για τον τελευταίο μάλιστα σχολίασε ότι «έκαναν λάθος όταν τον έβαλαν αμυντικό. Πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο».

Ο Τραμπ σχολίασε ακόμη τι γίνεται και ο Λιονέλ Μέσι βάζει γκολ: «Ο Μέσι ήταν καλά μαρκαρισμένος και ξαφνικά βρέθηκε στη δεξιά πλευρά, ενώ ο σπουδαίος παίκτης που τον μαρκάριζε απλώς στεκόταν εκεί. Ο Μέσι έριξε τη μπάλα, και αυτό ήταν το τέλος του αγώνα».

Trump on Messi:



Messi was well guarded, and all of a sudden he was standing on the right while the great player who had been guarding him was just standing there.



Messi kicked it, and that was the end of the game. pic.twitter.com/XtC4DYDNDM July 17, 2026

Είπε ακόμη ότι ο Μέσι κατάφερε κάτι σπάνιο… ένα χατ-τρικ. «Πόσο καλός είναι ο Μέσι; Έκανε χατ τρικ. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σπάνιο στο άθλημά σας, σωστά;»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη διαβόητη απόφαση για την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν. «Αν ο Τζιάνι δεν είχε επιτρέψει στον Μπαλογκούν να παίξει, θα λέγαμε: “Θα είχαμε κερδίσει τον αγώνα αν είχαμε τον καλύτερό μας παίκτη”. Ο Τζιάνι πήρε τη σωστή απόφαση», σχολίασε ο Τραμπ για ένα ζήτημα που λύθηκε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ημερών ανάμεσα σε αυτόν και τον «φίλο Τζιάνι».

Trump on Balogun's red card:



If Gianni hadn't allowed Balogun to play, we would have said, "We would have won the game if we had our best player."



Gianni made a good decision. pic.twitter.com/N56Aax3qnx — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Μάθαμε, τέλος, ότι ο γιος του Μπάτον «λατρεύει το ποδόσφαιρο και είναι καλός ποδοσφαιριστής».

protothema.gr