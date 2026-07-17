Βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που είχαν εγκαταστήσει οι ίδιοι οι δράστες κοντά στο σημείο της επίθεσης δημοσιοποίησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο. Πρόκειται για αποδεικτικό υλικό από την απόπειρα δολοφονίας του ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό, υλικό που οι ύποπτοι είχαν προσπαθήσει να καταστρέψουν αλλά ανακτήθηκε από ειδικούς της SBU.

Πρόκειται για βίντεο από κάμερα παρακολούθησης, την οποία οι φερόμενοι ως δράστες είχαν εγκαταστήσει εκ των προτέρων κοντά στο σημείο της επίθεσης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση της εντολής τους.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο UNN, οι ύποπτοι είχαν προσπαθήσει να καταστρέψουν το συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό, ωστόσο οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Ο Κραβτσένκο ανέφερε ότι οι επείγουσες ανακριτικές και διαδικαστικές ενέργειες για τη συλλογή νέων στοιχείων συνεχίζονται. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους επιχειρησιακούς υπαλλήλους της SBU, της Εθνικής Αστυνομίας, τους ανακριτές και τους εισαγγελείς για τη συνεργασία και τον συντονισμό των ενεργειών τους.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος, τον καθορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μείνει εκτός της έρευνας», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι έρευνες πίσω από τους δράστες

Στις 30 Ιουνίου σημειώθηκε έκρηξη σε πολυκατοικία στο Μονακό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα: ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Η σύζυγος και ο γιος του επιχειρηματία είναι Ουκρανοί πολίτες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση του Γερμολάγιεφ και της συζύγου του χαρακτηρίστηκε σοβαρή.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την έναρξη ποινικής διαδικασίας για απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία, κατά την οποία τραυματίστηκαν επίσης η σύζυγος και ο γιος του.

Στις 7 Ιουλίου εντοπίστηκε η σορός της Αναστασίας Μπερεζόφσκα, η οποία φέρεται να ήταν ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας της οικογένειας Γερμολάγιεφ στο Μονακό.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα, δύο άτομα που κρατούνται έλαβαν επίσημες ειδοποιήσεις ως ύποπτοι. Το Περιφερειακό Δικαστήριο Πετσέρσκ του Κιέβου επέβαλε προσωρινή κράτηση χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στον Βλαντίσλαβ Ρόιτ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα.

Στη συνέχεια, αντίστοιχο μέτρο επιβλήθηκε και στον δεύτερο ύποπτο, Βιτάλι Ζίκοβιτς.

Παράλληλα, ο Ρουσλάν Κραβτσένκο, μαζί με εκπροσώπους της SBU και της Εθνικής Αστυνομίας, πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα του Πριγκιπάτου του Μονακό, Στεφάν Τιμπό. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις ποινικές διαδικασίες που αφορούν τόσο την απόπειρα δολοφονίας της οικογένειας Γερμολάγιεφ όσο και τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα.

Ο Κραβτσένκο υπογράμμισε ότι η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές του Μονακό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς νομικές διαδικασίες.

iefimerida.gr